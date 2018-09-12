Правоцентристи Швеції вимагають дати їм можливість сформувати уряд



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Швецію очікують довгі переговори щодо формування уряду

Лідери коаліції правоцентричних сил Швеції «Альянс» закликають соціал-демократів дати їм можливість сформувати уряд і тим самим вивести країну із політичного тупика, який склався після виборів до парламенту в неділю. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

«Альянс» вже відкинув пропозицію нинішнього прем’єр-міністра країни Стефана Левена підтримати уряд соціал-демократів. Відповідну заяву лідери правоцентричного блоку опублікували в виданні Dagens Nyheter. Лідери «Альянсу», до якого входять чотири політичні партії», заявили про те, що країна потребує стабільної економічної політики і довгострокових політичних реформ. Проте на сьогодні немає жодних причин, чому б Стефан Левен має підтримати дану пропозицію правоцентристів.

Очікується, що в середу також будуть опубліковані нові результати виборів. Попередні результати показували те, що лівоцентристи отримали 40,6% голосів, а правоцентристи 40,3%. Загалом же коаліція соціал-демократів, лівих і зелених має отримати Рікстазі 144 мандати із 349. Це на два 2 мандати більше ніж коаліція «Альянс», яка висунула на посаду прем’єр-міністра Ульфа Крістерсона. Праворадикальна партія Шведські демократи отримала 17,6% голосів або 63 місця.

Всі центристські сили заявили про небажання формувати уряд із Шведськими демократами. Зі свого боку їх очільник Їммі Окессон заявив про те, що вони готові винести вотум недовіри будь-якому можливому уряду, який не дасть можливість Шведським демократам впливати на такі питання як міграція. Тим самим формування нового уряду може розтягнутися на місяці і закінчитися достроковими виборами, які не нададуть рішучої переваги жодній із сил.