70 тис таблеток у валізі. Заарештовано громадянку України за контрабанду прекурсорів (фото)

Порушниця привезла з Йорданії валізу з таблетками, які використовуються для виготовлення амфетаміну

У валізі заарештованої було 70 тис. таблеток

У залі суду була заарештована українка, яка підозрюється у контрабанді таблеток з Йорданії для виготовлення наркотиків. Про це йдеться на сайті Офісу генпрокурора.

Зазначається, що суд обрав для жінки запобіжний захід тримання під вартою без альтернативи внесення застави.



За даними слідства, громадянка провезла через кордон України з Йорданії валізу з таблетками, які використовуються для виготовлення амфетаміну, приховавши її від митного контролю.



«Всього було вилучено 69 тис 800 таблеток, в яких, згідно висновку експерта, міститься обмежений в обігу прекурсор. прекурсорів в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 305 КК України)», ‒ йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування триває, встановлюються інші особи, які можуть бути причетними до скоєння кримінального правопорушення.



До відома, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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