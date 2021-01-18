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    У «Борисполі» затримали наркокур’єра з 0,5 кг кокаїну в томатній пасті (фото, відео)

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    Пакунок із кокаїном був у консервній банці з томатною пастою, закритій фабричним способом - У «Борисполі» затримали наркокур’єра з 0,5 кг кокаїну в томатній пасті (фото, відео)
    Пакунок із кокаїном був у консервній банці з томатною пастою, закритій фабричним способом
    Фото: Київська митниця

    Вартість вилученого кокаїну оцінюється у понад 2,1 млн грн

    В аеропорту «Бориспіль» групою портового контролю і управлінням протидії митним правопорушенням та контрабанді Київської митниці Держмитслужби у співпраці з СБУ та прикордонниками упереджено крупну контрабанду особливо небезпечних наркотиків з Євросоюзу до України вартістю за цінами «чорного ринку» понад 2,1 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Київської митниці.

    Керуючись попередньою оперативною інформацією, інспектори Київської митниці провели огляд особистих речей та багажу 21-річного авіапасажира, громадянина однієї з країн Євросоюзу.

    Пакунок з білою кристалічною речовиною, обмотаний клейкою стрічкою, знаходився серед особистих речей іноземця у його дорожній валізі.

    Безпосередньо кокаїн митниками виявлено в консервній банці з томатною пастою, закритій фабричним способом.

    Експрестест наркотичних речовин показав, що у виявленому пакунку – кокаїн.

    Наркотик вагою 500 г вилучено.

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    У «Борисполі» затримали наркокур’єра з 0,5 кг кокаїну в томатній пасті (фото, відео)
    У «Борисполі» затримали наркокур’єра з 0,5 кг кокаїну в томатній пасті (фото, відео)
    У «Борисполі» затримали наркокур’єра з 0,5 кг кокаїну в томатній пасті (фото, відео)
    У «Борисполі» затримали наркокур’єра з 0,5 кг кокаїну в томатній пасті (фото, відео)
    У «Борисполі» затримали наркокур’єра з 0,5 кг кокаїну в томатній пасті (фото, відео)

    Тривають слідчі дії.

    Службою безпеки України наркокур’єра затримано.

    Теги: митниця СБУ кримінал Аеропорт Бориспіль наркотики
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