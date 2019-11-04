Правозахисниця Свиридова призначена заступницею постпреда у Криму
Дар’я Свиридова призначена першим заступником постійного представника президента в Автономній Республіці Крим
Згідно із розпорядженням президента, Дар’я Свиридова займе посаду першого заступника постпреда в АРК
Президент Володимир Зеленський призначив юристку Української Гельсінської спілки Дар’ю Свиридову першим заступником постійного представника президента в Автономній Республіці Крим.
Відповідне розпорядження президента України №360/2019-рп від 4 листопада опубліковане на сайті президента.
«Призначити Свиридову Дар’ю першим заступником постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим», - говориться у розпорядженні.
До слова, за п'ять років окупації Криму українські правозахисні організації задокументували понад 300 випадків порушення свободи слова і прав журналістів в окупованому Криму.
Нагадаємо, Служба безпеки встановила, що співробітники Прикордонного управління ФСБ РФ у Республіці Крим примушують українських громадян, які регулярно відвідують тимчасово анексовану територію півострова, давати згоду на конфіденційне співробітництво.