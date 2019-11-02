Росія не має права змушувати жителів Криму служити у своїй армії, – Human Rights Watch



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Прокуратура АРК регулярно збирає дані про примусовий призов в російську армію

Росія не має права змушувати жителів Криму проходити службу в своїй армії, оскільки ці дії «грубо порушують міжнародне право».

Про це заявив директор міжнародної правозахисної організації Human Rights Watch по Європі і Центральній Азії Х’ю Вільямсон, якого цитує Крим.Реаліі.

«Подвоюючи це порушення, російська влада також висувають кримінальні обвинувачення проти людей, які відмовляються служити в їхніх збройних силах», – сказав Вільямсон.

Організація Human Rights Watch опублікувала звіт, де зібрані факти переслідування кримчан за відмову від служби в російській армії, а також про кількість призовників з початку анексії півострова.

«Відповідно до IV Женевською конвенції, держава-окупант не може примушувати жителів окупованій території служити в її збройних або допоміжних силах. Вона також прямо забороняє будь-яке «тиск або пропаганду, спрямовану на забезпечення добровільного призову». Ці заборони є абсолютними, і їх порушення є серйозним порушенням конвенцій «, – йдеться в звіті правозахисників.

Прокуратура АРК, що базується в Києві, повідомила Human Rights Watch, що регулярно збирає дані про примусовий призов в російську армію.

За повідомленням російського військового комісара Криму Олега Єрмілова, після російської анексії Криму на службу в російську армію призвали понад 16 тисяч кримчан. Цього року російські військові планують призвати близько 2,6 тис. осіб.

Раніше член Кримської правозахисної групи Олександр Сєдов повідомив, що з 2014 року в російську армію призвали 18,9 тис. кримчан. За даними правозахисника, суди в Криму станом на 30 вересня винесли 72 вироки за ухилення від служби в російській армії.

Київ вимагає від Росії припинити призов до збройних сил жителів анексованого Криму. Прокуратура АРК просить кримчан звертатися по телефону або електронній пошті в разі отримання повісток для проходження служби в російській армії.