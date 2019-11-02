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    Події в Україні

    Facebook зняв відмітку верифікації зі сторінки «голови» окупованого Криму Аксьонова

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    <p>Так званий &laquo;голова&raquo; окупованого Криму Сергій Аксьонов</p> - Facebook зняв відмітку верифікації зі сторінки «голови» окупованого Криму Аксьонова

    Так званий «голова» окупованого Криму Сергій Аксьонов

    Відмітка верифікації у вигляді білої галочки у синьому колі надається Facebook публічним особам

    Компанія Facebook зняла відмітку верифікації зі сторінки так званого «голови» окупованого Криму Сергія Аксьонова.

    Про це написав у Facebook постійний представник Президента України в АРК Антон Кориневич.

    «Маємо гарні новини. Після надсилання запиту від Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим компанія Facebook зняла відмітку верифікації зі сторінки так званого «голови» так званої «Республіки Крим», – написав Кориневич.

    Він висловив сподівання, що подібна ситуація ніколи не матиме повторення з жодним з окупаційних «чиновників».

    «Ми вдячні компанії Facebook за швидку реакцію на наш запит. Крим – це Україна для всього світу», – додав представник Президента України в АРК.

    Як відомо, відмітка верифікації у вигляді білої галочки у синьому колі надається Facebook публічним особам. При цьому, представники соцмережі самі обирають, кому видавати спеціальний значок.

    Нагадаємо, прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв підписав розпорядження про створення гральної зони «Золотий берег» на Південному березі окупованого РФ Криму.

    Крим Україна Facebook окупація
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