«Суд» Криму заарештував мешканця Закарпаття, затриманого на кордоні



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34-річний житель Закарпатської області намагався потрапити в Крим через пункт пропуску «Армянськ»

«Суд» в анексованому РФ Криму заарештував на два місяці громадянина України, затриманого на кордоні півострова за «спробу незаконно потрапити на територію РФ».

«Щоб перетнути державний кордон, чоловік навмисно змінив свої дані, звернувшись до міграційної служби України та оформивши новий паспорт», - повідомили в прикордонному управлінні ФСБ РФ по Криму.

Уточнюється, що 34-річний житель Закарпатської області намагався потрапити в Крим через пункт пропуску «Армянськ». Під час перевірки з'ясувалося, що чоловіку заборонений в'їзд в Росію до вересня 2020 року. Причина заборони не вказана.

Стосовно українця порушено кримінальну справу за ч.2 ст.322 КК РФ (перетин російського держкордону при в'їзді в РФ іноземним громадянином, в'їзд якого завідомо для винного не дозволений).

Як відомо, «суд» в окупованому Криму проігнорував апеляційну скаргу на арешт українця Олега Приходька, залишивши його під вартою до 10 грудня.

До слова, окупаційна влада Криму погрожувала мешканцям Керчі адміністративною відповідальністю за святкування Геловіну.

Джерело: Интерфакс