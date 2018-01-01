Правозахисники розповіли про жахливі умови життя засуджених на окупованих територіях

Майже в усіх колоніях є проблеми зі світло-, водо- і теплопостачанням

Понад 16 тисяч засуджених на території Донецької та Луганської областей потерпають від жахливих умов життя та регулярного порушення власних прав. Проблему прокоментував Євген Захаров, директор Харківської правозахисної групи під час прес-конференції у прес-центрі «Главком». [READ_MORE] За інформацією «Харківської



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Майже в усіх колоніях є проблеми зі світло-, водо- і теплопостачанням

Понад 16 тисяч засуджених на території Донецької та Луганської областей потерпають від жахливих умов життя та регулярного порушення власних прав. Проблему прокоментував Євген Захаров, директор Харківської правозахисної групи під час прес-конференції у прес-центрі «Главком».

За інформацією «Харківської правозахисної групи», внаслідок обстрілів установ загинуло 10 засуджених, та 23 отримали поранення. Майже в усіх колоніях є проблеми зі світло-, водо- і теплопостачанням. У холодний сезон температура в деяких камерах падає до 5 градусів за Цельсієм.

«Порушені буквально всі соціальні права, які стосуються засуджених: жахливі умови утримання, недостатнє харчування, відсутності фактичної медичної допомоги і т.д.» - коментує Євген Захаров.

Окрім того він зауважив, що засуджені на території Донбасу не мають доступу до Інтернету. Відповідно вони позбавлені можливості дистанційного звернення до суддів та інших органів державної влади на підконтрольній території.

За словами Євгена Захарова, завдяки спільній роботі громадських організацій разом із органами влади зараз розробляється новий законопроект. Він вирішить проблему юридичного оформлення засуджених, повернених з території ЛНР та ДНР.

«Зараз вже Мінюст отримав доручення від РНБО створити за участю громадськості закон для цієї категорії засуджених. Наші колеги беруть участь в цих процесах і цей законопроект зараз активно розробляють. Але сьогодні тільки завдяки Уповноваженому ВРУ з прав людини на контрольовану територію повернулося 184 особи. Вона особисто їх вивозила. Якщо відбудеться переобрання омбудсмана на когось іншого, то я гадаю, що процес вивезення в’язнів з ОРДЛО може зупинитися. Не знаю, чи стане новий Уповноважений так особисто займатися як Лутковська цією справою», – додав він.

Нагадаємо, станом на грудень 2014 року на окупованій території Донецької та Луганської областей залишилося більше 16 тисяч засуджених. Указ Президента України від 14.11.2014 в частині переведення засуджених в установи на підконтрольні території вдалося виконати тільки щодо 186 засуджених з Донецької області. Їхнім поверненням особисто займалася Уповноважений ВРУ з прав людини Валерія Лутковська. Ще раніше понад 200 засуджених жінок були переведені з Червонопартизанської ВК №68 до Качанівського ВК №54 у Харкові.

Пропонуємо переглянути повне відео з прес-конференції: