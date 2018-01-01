Спільна заява спілок журналістів України і РФ щодо звільнення Асєєва - фарисейство

А чому в заяві немає прізвищ Сущенка і Сенцова?

Читаю спільну заяву спілок журналістів України і РФ з вимогою звільнити Станіслава Асєєва... Це тільки в мене відчуття, що це фарисейство вищого фсбшного ґатунку? А адресат де? Звернення до кого? Чому там немає конкретного адресата? Звільнення Асєєва залежить виключно від президента Путіна, який може сьогодні подзвонити поставленому ним ватажку

Фото: blacksea.tv Полонений журналіст Станіслав Асєєв

А чому в заяві немає прізвищ Сущенка і Сенцова?

Читаю спільну заяву спілок журналістів України і РФ з вимогою звільнити Станіслава Асєєва... Це тільки в мене відчуття, що це фарисейство вищого фсбшного ґатунку? А адресат де? Звернення до кого? Чому там немає конкретного адресата? Звільнення Асєєва залежить виключно від президента Путіна, який може сьогодні подзвонити поставленому ним ватажку бойовиків і Станіслав, як і всі інші заручники в ОРДЛО, вийдуть на волю.

А чому в заяві немає прізвищ Сущенка і Сенцова?

Як взагалі можна підписувати спільні заяви з тими, хто формує громадську думку в РФ, що Україна і українці - ворог? Хто бере участь в допитах наших заручників на камеру. Мене нудить від цієї публічно обраної політики «двє страни - одна прафєсія». Рада, що ніколи не була членом спілки, бо зараз мені б було за це соромно.

Р.S. А спілка б краще встановила стипендії підтримки родин журналістів - заручників, було б більше толку і конкретики, аніж підписувати папірці з пропагандистами і рупорами Кремля.

Джерело: блог Ірини Геращенко

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