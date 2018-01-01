  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Лутковська розповіла, кого бойовики вимагають повернути під час наступного обміну

    За словами Лутковської, вже скоро має бути підписано новий меморандум щодо співпраці між українським і російським омбудсменами
    Український омбудсмен розповіла, хто перебуває у списку на обмін з боку окупаційних адміністрацій Росії на Донбасі. [READ_MORE]  Про заявила уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська в ефірі «5 каналу».  «В основному в списках – громадяни України, які або засуджені, або перебувають
    • Сьогодні, 10:08
    • Розсилка
    Повернення українців з полону 27 грудня 2017 року&nbsp;
    Повернення українців з полону 27 грудня 2017 року 

    За словами Лутковської, вже скоро має бути підписано новий меморандум щодо співпраці між українським і російським омбудсменами

    Український омбудсмен розповіла, хто перебуває у списку на обмін з боку окупаційних адміністрацій Росії на Донбасі.

    Читайте також

     Про заявила уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська в ефірі «5 каналу». 

    «В основному в списках – громадяни України, які або засуджені, або перебувають на досудовому розслідуванні за обвинуваченнями щодо фінансування і сприяння в організації терористичних організацій, або це може бути в деяких випадках державна зрада», - наголосила вона.

    За словами Лутковської, вже скоро має бути підписано новий меморандум щодо співпраці між українським і російським омбудсменами. Зокрема, документ дозволятиме здійснювати моніторингові візити.

    «І що мені подобається - це те, що поки, принаймні, я не отримала жодної відмови, тобто немає такого категоричного ставлення «ні, такого не буде ніколи», - додала Лутковська.

    За інформацією СБУ у полоні на території окупаційної адміністрації Росії в заручниках перебувають ще 108 українців.

    Нагадаємо, 27 грудня на Донбасі відбувся наймасштабніший обмін полоненими - з окупованої території повернулися 73 українця.

     

    Читайте також
    СБУ Валерія Лутковська обмін полоненими засуджені
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ