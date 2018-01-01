Лутковська розповіла, кого бойовики вимагають повернути під час наступного обміну

За словами Лутковської, вже скоро має бути підписано новий меморандум щодо співпраці між українським і російським омбудсменами

Український омбудсмен розповіла, хто перебуває у списку на обмін з боку окупаційних адміністрацій Росії на Донбасі. [READ_MORE] Про заявила уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська в ефірі «5 каналу». «В основному в списках – громадяни України, які або засуджені, або перебувають



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Повернення українців з полону 27 грудня 2017 року

За словами Лутковської, вже скоро має бути підписано новий меморандум щодо співпраці між українським і російським омбудсменами

Український омбудсмен розповіла, хто перебуває у списку на обмін з боку окупаційних адміністрацій Росії на Донбасі.

Про заявила уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська в ефірі «5 каналу».

«В основному в списках – громадяни України, які або засуджені, або перебувають на досудовому розслідуванні за обвинуваченнями щодо фінансування і сприяння в організації терористичних організацій, або це може бути в деяких випадках державна зрада», - наголосила вона.

За словами Лутковської, вже скоро має бути підписано новий меморандум щодо співпраці між українським і російським омбудсменами. Зокрема, документ дозволятиме здійснювати моніторингові візити.

«І що мені подобається - це те, що поки, принаймні, я не отримала жодної відмови, тобто немає такого категоричного ставлення «ні, такого не буде ніколи», - додала Лутковська.

За інформацією СБУ у полоні на території окупаційної адміністрації Росії в заручниках перебувають ще 108 українців.

Нагадаємо, 27 грудня на Донбасі відбувся наймасштабніший обмін полоненими - з окупованої території повернулися 73 українця.