Правозахисники: За роки окупації до російської армії призвали 10 тисяч кримчан

Під час осінньої призовної кампанії 2017 року з Криму і Севастополя у ЗС РФ було призвано 2400 осіб

В окупованому Криму, порушуючи міжнародні закони, з 2014 року в армію Російської Федерації призвали близько 10 тис. місцевих жителів, у тому числі у 2017-му - близько 5 тис. Про це повідомляє «Кримська правозахисна группа». «У 2017 році значно зросла кількість кримчан, призваних в армію РФ. Якщо у 2016 році це було близько 3100



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Фото Reuters

Під час осінньої призовної кампанії 2017 року з Криму і Севастополя у ЗС РФ було призвано 2400 осіб

В окупованому Криму, порушуючи міжнародні закони, з 2014 року в армію Російської Федерації призвали близько 10 тис. місцевих жителів, у тому числі у 2017-му - близько 5 тис. Про це повідомляє «Кримська правозахисна группа».

«У 2017 році значно зросла кількість кримчан, призваних в армію РФ. Якщо у 2016 році це було близько 3100 осіб, то за 2017 рік в армію РФ відправили вже трохи менше 5 тис. призовників з Криму. Всього за період окупації в Збройні сили РФ призвали приблизно 10 тис. кримчан», - говориться у повідомленні.

При цьому зазначається, що у 2017 році відкрито мінімум чотири кримінальних справи за ухилення від служби в армії: дві у Сімферополі, одну в Севастополі, одну в Ялті. За трьома з них ухвалено вироки. Кримчанам Трошу і Бахолдіну присудили штрафи у розмірі 25 тис. рублів кожному, при цьому наявність судимості не звільнила їх від проходження обов'язкової служби в окупаційних збройних силах.

Під час осінньої призовної кампанії 2017 року з Криму і Севастополя у ЗС РФ було призвано 2400 осіб. За інформацією «начальника відділу підготовки й призову громадян на військову службу Військового комісаріату РК» Вадима Мешалкіна, з цих 2400 осіб 645 відправили служити у військові частини, розташовані на території РФ.

Правозахисники нагадали, що практика призову жителів окупованих територій до лав армії держави-окупанта, а також безперервна пропаганда на території Криму служби у ВС РФ порушують ст. 51 Конвенції про захист цивільного населення під час війни (Четвертої Женевської конвенції), а переміщення призваних громадян України з окупованої території на територію РФ порушує ст. 49 цієї конвенції.