Премію Стуса вручать 28 серпня



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Нагородження відбудеться у Музеї Шевченка

28 серпня відбудеться нагородження цьогорічного лауреата премії імені Василя Стуса.

У три попередні роки, відколи цією премією опікуються Український ПЕН-клуб і Києво-Могилянська Бізнес-Школа, її отримали Сергій Жадан, Олександра Коваль і Борис Ґудзяк.

Нагородження відбудеться у Музеї Шевченка.

Журі Премії 2019 року:

Мирослав Маринович – голова журі, публіцист, член-засновник Української Гельсінської групи, почесний президент Українського ПЕН;

Борис Ґудзяк — єпископ Української греко-католицької церкви, лауреат Премії ім. В. Стуса за 2018 рік;

Андрій Курков — український письменник, президент Українського ПЕН;

Боґуміла Бердиховська — публіцистка, керівниця департаменту стипендій Національного центру культури у Варшаві;

Оля Гнатюк — дослідниця, професорка НаУКМА та Варшавського університету, віце-президентка Українського ПЕН;

Юрко Прохасько — есеїст, перекладач;

Олександр Саврук — декан Києво-Могилянської Бізнес Школи;

Елеонора Соловей — літератературознавиця;

Дмитро Стус — директор Музею ім. Шевченка;

Леонід Фінберг — головний редактор видавництва «Дух і Літера», член Виконавчої ради Українського ПЕН.

Премія імені Василя Стуса була заснована у 1989 році Українською асоціацією незалежної творчої інтелігенції на чолі з Євгеном Сверстюком. Премія присуджується щороку Українським ПЕН авторам (літераторам, митцям, режисерам, музикантам, культурним менеджерам), незалежно від місця проживання, прижиттєво, за особливий внесок в українську культуру та стійкість громадянської позиції.