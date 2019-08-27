Премію Стуса вручать 28 серпня
Нагородження відбудеться у Музеї Шевченка
28 серпня відбудеться нагородження цьогорічного лауреата премії імені Василя Стуса.
У три попередні роки, відколи цією премією опікуються Український ПЕН-клуб і Києво-Могилянська Бізнес-Школа, її отримали Сергій Жадан, Олександра Коваль і Борис Ґудзяк.
Нагородження відбудеться у Музеї Шевченка.
Журі Премії 2019 року:
Мирослав Маринович – голова журі, публіцист, член-засновник Української Гельсінської групи, почесний президент Українського ПЕН;
Борис Ґудзяк — єпископ Української греко-католицької церкви, лауреат Премії ім. В. Стуса за 2018 рік;
Андрій Курков — український письменник, президент Українського ПЕН;
Боґуміла Бердиховська — публіцистка, керівниця департаменту стипендій Національного центру культури у Варшаві;
Оля Гнатюк — дослідниця, професорка НаУКМА та Варшавського університету, віце-президентка Українського ПЕН;
Юрко Прохасько — есеїст, перекладач;
Олександр Саврук — декан Києво-Могилянської Бізнес Школи;
Елеонора Соловей — літератературознавиця;
Дмитро Стус — директор Музею ім. Шевченка;
Леонід Фінберг — головний редактор видавництва «Дух і Літера», член Виконавчої ради Українського ПЕН.
Премія імені Василя Стуса була заснована у 1989 році Українською асоціацією незалежної творчої інтелігенції на чолі з Євгеном Сверстюком. Премія присуджується щороку Українським ПЕН авторам (літераторам, митцям, режисерам, музикантам, культурним менеджерам), незалежно від місця проживання, прижиттєво, за особливий внесок в українську культуру та стійкість громадянської позиції.