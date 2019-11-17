Українська делегація провела перемовини з МВФ щодо нової кредитної програми



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З українського боку на зустрічі були присутні прем’єр Олексій Гончарук та міністерка фінансів Оксана Маркарова

Прем’єр України зазначив, що програма МВФ «підтримає наші зусилля, спрямовані на прискорення економічного зростання»

Прем’єрміністр України Олексій Гончарук та міністерка фінансів Оксана Маркарова 16 листопада обговорили з керівником місії МВФ Роном ван Роденом та економістом місії Габором Пулою умови відкриття нової довгострокової програми розширеного фінансування.

Про це Гончарук написав в на своїй сторінці у Facebook.

«Україна продемонструвала та продовжує показувати швидку та успішну реалізацію реформ: Парламент у першому читанні прийняв проєкт закону про обіг сільгоспземель, плюс ухвалив закон про анбандлінг. Останній вже підписав президент», — йдеться в повідомленні.

Гончарук зазначив, що програма МВФ «підтримає наші зусилля, спрямовані на прискорення економічного зростання»

Раніше ЗМІ повідомили, що продовження співробітництва МВФ і України можливе за умови покарання ексвласників збанкрутілих банків.

Як відомо, у МВФ сподіваються на «швидкий результат» у переговорах з Україною.