«Слуга народу» Кубраков сьогодні офіційно очолить Укравтодор



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Депутат Олександр Кубраков переміг у конкурсі на посаду голови Держагентства автомобільних доріг України Фото: IТ Ukraine Association

Першочерговим завданням Укравтодору Кубраков назвав повне оновлення керівного складу служб автомобільних доріг в областях

Прем’єрміністр України Олексій Гончарук у вівторок, 19 листопада, представить нового очільника Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодор). Про це повідомили у пресслужбі уряду.

«19 листопада прем’єр-міністр України Олексій Гончарук представить новопризначеного голову Державного агентства автомобільних доріг України Олександра Кубракова», - повідомили в уряді.

Представлення відбудеться в приміщенні Укравтодору у Києві о 13 годині.

Нагадаємо, Олександра Кубракова було визначено переможцем конкурсу на посаду голови Укравтодору.

Першочерговим завданням Укравтодору Кубраков назвав повне оновлення керівного складу служб автомобільних доріг в областях, а також керівництва ДАК «Автомобільні дороги України».

Новий голова Укравтодору також планує зробити ревізію підготовки до зимового сезону та підготувати плани відновлення доріг на 2020 рік.

Нагадаємо, 24 вересня на той час керівник Державного агентства автомобільних доріг України («Укравтодор») поляк Славомір Новак подав прем'єрміністрові Олексію Гончаруку заяву про відставку у зв'язку із закінченням своєї трирічної каденції.

Тимчасово виконуючим обов'язки глави Державного агентства автомобільних доріг України було призначено Олега Федоренка

Згодом Кабінет міністрів України оголосив конкурс на зайняття посади голови Державного агентства автомобільних доріг.