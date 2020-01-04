Прем’єр Північної Македонії подав у відставку



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Прем’єр-міністр Північної Македонії Зоран Заєв

12 квітня в Північній Македонії відбудуться дочасні вибори

Прем’єр-міністр Північної Македонії Зоран Заєв подав у відставку в п’ятницю, 3 січня, а парламент більшістю голосів її затвердив. 12 квітня в країні відбудуться дочасні вибори.

Як повідомляє балканське бюро «Радіо Свобода», Заєв прийняв рішення піти у відставку після голосування в парламенті в жовтні 2019 року.

Перед тим на саміті країн-членів Європейського Союзу Північній Македонії, а також Албанії, відмовили в початку переговорів про вступ до ЄС.

До виборів уряд Північної Македонії очолить міністр внутрішніх справ країни Олівер Спасовскі.

Зоран Заєв, глава Соціал-демократичного союзу Північної Македонії, очолив уряд в 2017 році. Його ключовою метою було втілення євроінтеграційних прагнень країни.

Заради цього він ініціював вирішення конфлікту з Грецією, яка наполягала на тому, щоб назву Македонії було змінено, аби уникнути плутанини з грецькою провінцією — історичним регіоном Македонія, яка межує з однойменною незалежною республікою. У лютому 2019 року Македонія стала офіційно називатися Північною Македонією.

17 жовтня 2019 року на саміті ЄС Франція, Данія та Нідерланди заблокували рішення про початок перемовин для вступу Північної Македонії до об’єднання. Після цього Заєв оголосив про проведення дочасних виборів у країні в квітні 2020 року і про намір піти у відставку з 3 січня 2020 року.