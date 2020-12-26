Прем’єр Шмигаль дав економічний прогноз на 2021 рік

Денис Шмигаль: у 2021 рік заходимо із прогнозами про зростання економіки у 5%

Станом на 23 грудня загальний фонд державного бюджету виконано на 100%

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що прогнозоване зростання української економіки у 2021 році має скласти 5%.

Про це Шмигаль повідомив у Facebook.

«У 2021-й ми заходимо із прогнозами про зростання економіки на майже +5%. Для цього в нас із вами є все необхідне: стратегія, ресурси та готовність спільно працювати заради блага своєї країни», – написав Шмигаль.

Він зазначив, що станом на 23 грудня загальний фонд державного бюджету було виконано на 100%.

«До кінця року доходи бюджету буде суттєво перевиконано. Коли наш уряд прийшов у березні, відставання по доходах становило майже 40 млрд грн. Завдяки активній роботі по боротьбі зі схемами та скрутками цю цифру вдалося нівелювати. У порівнянні з минулим роком податкові органи завершують рік збільшенням зборів на більш ніж 60 млрд грн», – підкреслив Шмигаль.

Раніше Шмигаль запевнив, що Україна завершить рік з виконанням всіх соціальних зобов’язань.

Також НБУ назвав головну причину падіння економіки.