Шмигаль запевнив, що Україна завершить рік з виконанням всіх соціальних зобов’язань

«Цього тижня уряд підписав угоду з ЄБРР на суму 450 млн євро» - Шмигаль

«Бюджет є збалансованим з точки зору доходів-видатків та реалістичний до виконання» – прем’єр-міністр

Усі передбачені цьогорічним бюджетом соціальні зобов’язання будуть виконані.

Про це Прем’єр-міністр Денис Шмигаль написав у Фейсбуці.

«Україна завершить рік з виконанням всіх соціальних зобов’язань, які були передбачені нинішнім бюджетом», – зазначив він.

Глава уряду нагадав, що місія МВФ розпочне роботу в Україні з наступного тижня.

«Для України це є підтвердженням підтримки МВФ у провадженні реформ та позитивним сигналом щодо виплати чергового траншу. А для наших міжнародних фінансових партнерів та банківського середовища – маркером стабільності», – наголосив Шмигаль.

Окрім того, додав він, цього тижня уряд підписав угоду з ЄБРР на суму 450 млн євро, які будуть спрямовані на розвиток дорожньої інфраструктури. Зокрема, ідеться про капітальний ремонт автошляху М-05 Київ-Одеса та будівництво Північного обходу Львова.

«Реалізація цих проєктів не лише зробить життя людей комфортнішим, а й створить мультиплікативний ефект для зростання економіки України», – вважає Прем’єр-міністр.

Він також підкреслив, що в ухваленому цього тижня державному бюджеті на 2021 рік основне збільшення видатків передбачене на медицину (+47 млрд грн) та освіту (+23 млрд грн). Також закладене суттєве збільшення фінансування безпеки й оборони (+21 млрд грн) та соціальної допомоги (+19 млрд грн).

«Важливо, що ставки ПДВ, ПДФО, ЄСВ, податку на прибуток підприємств залишаються без змін. Водночас у держбюджеті передбачене зростання заробітних плат для медиків, освітян, військовослужбовців», – наголосив Шмигаль.

Нагадаємо, МВФ повідомив, коли почне працювати з Україною.