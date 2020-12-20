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    Економіка та фінанси

    Шмигаль запевнив, що Україна завершить рік з виконанням всіх соціальних зобов’язань

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    <p>&laquo;Цього тижня уряд підписав угоду з ЄБРР на суму 450 млн євро&raquo; - Шмигаль</p> - Шмигаль запевнив, що Україна завершить рік з виконанням всіх соціальних зобов’язань

    «Цього тижня уряд підписав угоду з ЄБРР на суму 450 млн євро» - Шмигаль

    «Бюджет є збалансованим з точки зору доходів-видатків та реалістичний до виконання» – прем’єр-міністр

    Усі передбачені цьогорічним бюджетом соціальні зобов’язання будуть виконані.

    Про це Прем’єр-міністр Денис Шмигаль написав у Фейсбуці.

    «Україна завершить рік з виконанням всіх соціальних зобов’язань, які були передбачені нинішнім бюджетом», – зазначив він.

    Глава уряду нагадав, що місія МВФ розпочне роботу в Україні з наступного тижня.

    «Для України це є підтвердженням підтримки МВФ у провадженні реформ та позитивним сигналом щодо виплати чергового траншу. А для наших міжнародних фінансових партнерів та банківського середовища – маркером стабільності», – наголосив Шмигаль.

    Окрім того, додав він, цього тижня уряд підписав угоду з ЄБРР на суму 450 млн євро, які будуть спрямовані на розвиток дорожньої інфраструктури. Зокрема, ідеться про капітальний ремонт автошляху М-05 Київ-Одеса та будівництво Північного обходу Львова.

    «Реалізація цих проєктів не лише зробить життя людей комфортнішим, а й створить мультиплікативний ефект для зростання економіки України», – вважає Прем’єр-міністр.

    Він також підкреслив, що в ухваленому цього тижня державному бюджеті на 2021 рік основне збільшення видатків передбачене на медицину (+47 млрд грн) та освіту (+23 млрд грн). Також закладене суттєве збільшення фінансування безпеки й оборони (+21 млрд грн) та соціальної допомоги (+19 млрд грн).

    «Важливо, що ставки ПДВ, ПДФО, ЄСВ, податку на прибуток підприємств залишаються без змін. Водночас у держбюджеті передбачене зростання заробітних плат для медиків, освітян, військовослужбовців», – наголосив Шмигаль.

    Нагадаємо, МВФ повідомив, коли почне працювати з Україною.

    Теги: ЄБРР МВФ бюджет будівництво ПДВ фінансування Україна Денис Шмигаль
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