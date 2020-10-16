Шахтарі у Кривому Розі припинили страйк



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Протестувальники вимагали, зокрема, підвищення заробітної плати і поліпшення умов праці. Тепер на них чекає суд

Підземний протест шахтарів Криворізького залізорудного комбінату завершена тривав 43 доби

Підземний страйк на шахті «Жовтнева» Криворізького залізорудного комбінату завершено, гірники піднімаються на поверхню.

Про це ввечері у четвер, 15 жовтня, повідомив голова Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець у Facebook.

«Колеги, сім'ї гірників «Жовтневої «зібралися біля прохідної – чекають протестувальників. Підземний протест шахтарів Криворізького залізорудного комбінату завершена тривав 43 доби»,– зазначено в повідомленні.

Також Волинець інформував, що вже 16 жовтня у криворізькому Жовтневому районному суді почнеться розгляд справи за позовом ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат» до 10 шахтарів, які брали участь в акції протесту.

Нагадаємо, 18 вересня у дев’ятьох шахтарів-учасників акції протесту в Кривому Розі, погіршився стан здоров’я, їх підняли на поверхню й госпіталізували.

Як відомо, 3 вересня у Дніпропетровській області 393 гірника з чотирьох шахт, три з яких належать Криворізькому залізорудному комбінату, відмовилися виходити і оголосили підземний протест.

Згодом стало відомо, що шахтарі у Кривому Розі вимагають збільшення зарплат та поліпшення умов праці.

Страйкуючі шахтарі залізорудного комбінату вже попросили втрутитися в ситуацію президента і прем'єр-міністра.