Бідні батьки, коханий і сирота, яку взяла під опіку. Мендель дала відверте інтерв'ю



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Юлія Мендель поділилася цікавими деталями свого приватного життя з журналістами

Прессекретар президента України Юлія Мендель в інтервю ТСН розповіла, як потрапила на роботу до Зеленського і як ця посада змінила її життя.

Також вона розказала, як наважилася стати опікуном дівчинки-сироти та за що ображена на колег журналістів.

Як повідомляв «Главком», Юлія Мендель судиться з Університетом Шевченка. Дівчина пояснила, що потягнула до суду свою Альма-матер через те, що її науковий керівник не хотів читати її роботу.

Нагадаємо, два місяці тому, на початку липня засновник партії «5.10» Геннадій Балашов заявив, що між президентом України Володимиром Зеленським та його прессекретарем Юлією Мендель виник нібито роман.

Джерела Балашова стверджували, що прессекретар президента вагітна від нього.

Мендель зізналася, що її маму ледь не вхопив інфаркт через чутки про вагітність від Зеленського.

Пізніше вона записала відео у відповідь на плітки про вагітність.