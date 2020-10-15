Суд у Польщі продовжив арешт ексглаві «Укравтодору» Новаку



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Славоміру Новаку продовжили арешт ще на два місяці

Захист опротестував рішення про арешт Новака

Окружний суд Варшави продовжив на два місяці арешт ексглаві «Укравтодору», колишньому міністру транспорту Польщі Славоміру Новаку.

Про повідомив адвокат Новака, пише РАР.

Зазначається, що суддя окружного суду продовжила арешт Новаку та ще одному обвинуваченому в його справі на два місяці.

«Cуд врахував подання прокуратури щодо продовження тимчасового арешту моєму підзахисному. Захист опротестував це рішення. Мій клієнт не визнає звинувачень, висунутих проти нього», – заявив адвокат.

До слова, наприкінці вересня у Польщі затримали ще трьох фігурантів справи ексглави «Укравтодору» Новака.

Раніше повідомлялося, що в ексглави «Укравтодору» знайшли дві схованки з готівкою понад $1 млн.

Нагадаємо, 20 липня спецслужби Польщі повідомили про затримання за звинуваченням у корупції ексглави «Укравтодору» Славоміра Новака. Пізніше в НАБУ розповіли деталі справи, яку вони вели спільно з польськими колегами.

Повідомлялося, що ексглаву «Укравтодору» підозрюють в розкраданні грошей, які міжнародні організації виділяли для ремонту доріг в Україні. Слідство відпрацьовує тендери на суму 270 млн євро.

Національне антикорупційне бюро здійснювало в Україні обшуки, які можуть бути пов’язані із затриманням у Польщі колишнього керівника «Укравтодору» Славоміра Новака.

У 2019 році у зв’язку із завершенням 3-річної каденції на посаді керівника Державного агентства автомобільних доріг України Славомір Новак подав прем’єр-міністру України заяву про відставку.

Славомір Новак обіймав посаду голови «Укравтодору» з 2016 року. У 2011-2013 роках Новак був міністром транспорту і водного господарства Польщі.