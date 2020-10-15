Апеляція Марківа: як пройшло третє засідання у суді Мілана



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Обвинувачення намагалося долучити до матеріалів справи вирвану з контексту фразу Віталія Марківа «вбили журналіста», яку інтерпретувало як «я вбив»

Сьогоднішні слухання тривали близько дев’яти годин

В апеляційному суді Мілана закінчилося третє судове засідання з оскарження вироку нацгвардійцю Віталію Марківу, засудженого до 24 років позбавлення волі.

Як повідомляє «Укрінформ», сьогоднішні слухання тривали близько дев’яти годин.

Апеляційний суд Мілана 15 жовтня заслухав висновки дослідження щодо записаної у липні 2017 року під час прослуховування Марківа у СІЗО його розмови зі співкамерником про загибель італійського репортера, за нібито причетність до вбивства якого його й засудили.

Обвинувачення намагалося долучити до матеріалів справи вирвану з контексту фразу Марківа «вбили журналіста», яку інтерпретувало як «я вбив».

У цьому зв'язку було призначено нову експертизу та повний переклад усієї розмови, а не лише однієї фрази, як просив прокурор.

Згідно з новим перекладом, Марків не говорив «ми прибрали репортера», а сказав: «У 2014-му був убитий італійський репортер, і тепер вину хочуть покласти на мене».

Суд прийняв цей новий переклад.Наступне судове засідання відбудеться 23 жовтня.

Як відомо, 30-річний старший сержант Національної гвардії України Віталій Марків відбуває покарання у тюрмі суворого режиму біля Мілана після того, як у липні 2019 року суд першої інстанції засудив його до 24 років неволі. Суд у Мілані почав розглядати апеляцію 29 вересня.

Марківа заарештували в Болоньї 30 червня 2017 року. Суд присяжних і прокуратура Павії стверджують, що журналісти загинули внаслідок прицільних мінометних пострілів вояків Збройних сил України, а нацгвардієць Марків відстежував рух цивільних і передавав інформацію побратимам.

Ні суд, ні слідчі не брали до уваги версію про можливість пострілів на ураження з боку російських гібридних сил, біля яких тоді і перебувала група репортерів без розпізнавальних знаків.

Територію, де стався трагічний випадок, контролювали тоді банди Ігоря Гіркіна.

Сторона захисту солдата відстоює версію, що репортери потрапили під перехресний вогонь, тому неможливо встановити, внаслідок чиїх пострілів (із боку бойовиків чи ЗСУ) загинули італієць і росіянин. На переконання захисників військового, Віталій Марків зі своєї бойової позиції фізично не міг бачити цивільних на відстані 1800 м, а єдина зброя у його володінні (автомат Калашникова) не мав оптичного пристрою для розпізнавання об’єктів чи людей на такій великій відстані.

Нагадаємо, в Італії розпочався розгляд апеляції у справі Марківа.

Сторона захисту українського нацгвардійця Віталія Марківа 11 вересня подала до апеляційного суду присяжних Мілана нові докази його непричетності до загибелі іноземних репортерів на Донбасі у травні 2014 року.

В основі нових доказів – висновки журналістського розслідування, що увійшли до фільму The wrong place («Не в тому місці, не в той час») про справу Марківа.

Глава МВС Арсен Аваков заявив, що українське слідство знайшло ряд свідків важливих, які дають свідчення, з яких чітко видно невинність Марківа.

Як повідомлялося, 12 липня 2019 року судом присяжних міста Павія (Ломбардія) старшого сержанта НГУ Віталія Марківа засуджено до 24 років ув’язнення. Марків був засуджений нібито за вбивство італійського журналіста Андреа Роккеллі.