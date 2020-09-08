Вимагали хабара? Прессекретарка Зеленського судиться з Університетом Шевченка



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Юлія Мендель потягнула до суду свою Альма-матер через те, що її науковий керівник не хотів читати її роботу.

«Це для мене складна моральна ситуація», – пояснила Мендель

Прессекретарка президента Володимира Зеленського тягає по судах Київський національний університет імені Тараса Шевченка, де вона навчалась. Про це сама Мендель розказала в інтерв'ю каналу «1+1».

Дівчина пояснила, що потягнула до суду свою Альма-матер через те, що її науковий керівник не хотів читати її роботу.

«Потім мені сказали, скільки треба принести», – пояснила Мендель.

За словами прессекретарки, це «для неї складна моральна ситуація».

Мендель написала статтю про корупцію в університеті. «Ну ми судимось... Вони, (ймовірно, судді – «Главком») може, не хочуть іти проти професора. Я уже програла суд, але я подала апеляцію», – розказала Мендель.

Попри всі конфлікти прессекретарка президента вже є кандидатом наук.

Варто відзначити, нещодавно Мендель відсвяткувала день народження. У свої 34 роки Юлія вже встигла потрапити і у скандал з президентом Зеленським.

Нагадаємо, два місяці тому, на початку липня засновник партії «5.10» Геннадій Балашов заявив, що між президентом України Володимиром Зеленським та його прессекретарем Юлією Мендель виник нібито роман.

Джерела Балашова стверджували, що прессекретар президента вагітна від нього.

Мендель зізналася, що її маму ледь не вхопив інфаркт через чутки про вагітність від Зеленського.

Пізніше вона записала відео у відповідь на плітки про вагітність.