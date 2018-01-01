Президент Білорусі поскаржився на «потік зброї» з України

За час конфлікту на Донбасі до Білорусі прибули близько 160 тис. біженців з України

Президент Білорусії Олександр Лукашенко заявляє, що за час конфлікту на Донбасі його країна прийняла як мінімум 160 тис. біженців з України. Про це він заявив в неділю, пише «Белта». «Я надав всім рівні умови з білорусами, тобто безкоштовну медичну охорону здоров'я, безоплатну освіту, дитячі садки та інше, комунальні послуги і



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Олександр Лукашенко

За час конфлікту на Донбасі до Білорусі прибули близько 160 тис. біженців з України

Президент Білорусії Олександр Лукашенко заявляє, що за час конфлікту на Донбасі його країна прийняла як мінімум 160 тис. біженців з України. Про це він заявив в неділю, пише «Белта».

«Я надав всім рівні умови з білорусами, тобто безкоштовну медичну охорону здоров'я, безоплатну освіту, дитячі садки та інше, комунальні послуги і все, як в Білорусі. Ви думаєте, нам дешево це обійшлося? Ні. Але люди потрапили в біду», - заявив він.

Лукашенко також поскаржився на «потік зброї» через загострення ситуації в Україні, через що було посилено контроль на кордоні двох держав.

«Я міг би це робити 10-12 років, а мені треба за три роки це зробити, щоб перекрити кордон, - проблема. А те, що сюди хлинула зброя, - це вже дуже велика проблема», - заявив білоруський президент.

Як повідомлялося, за оцінками Мінсоцполітики України, в країні налічується близько 1,5 млн внутрішніх переселенців, при цьому даний показник поступово знижується.

Нагадаємо, Швеція готова надати свої війська для миротворчої місії ООН на Донбасі, якщо на це погодяться Росія і Захід.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у суботу, 17 лютого, песимістично оцінив перспективи можливого введення миротворчої місії ООН на Донбас. Зрушень щодо цього питання небагато, але важливо продовжувати працювати над цією пропозицією, заявив він.

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