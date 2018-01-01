Генсек НАТО про миротворців на Донбасі: Значного прогресу немає
- Сьогодні, 20:59
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Столтенберг вказав, що одним із завдань «блакитних шоломів» ООН на Сході України має бути відновлення доступу до українсько-російського кордону
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у суботу, 17 лютого, песимістично оцінив перспективи можливого введення миротворчої місії ООН на Донбас. Зрушень щодо цього питання небагато, але важливо продовжувати працювати над цією пропозицією, заявив Столтенберг після зустрічі з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим на полях Мюнхенської конференції з питань безпеки, повідомляє DW.
«Зараз немає значного прогресу в цьому питанні, але його важливо обговорювати, тому що необхідно (досягти) більше прогресу у виконанні Мінських домовленостей», - цитує Столтенберга УНІАН.
Столтенберг вказав, що одним із завдань «блакитних шоломів» ООН на Сході України має бути відновлення доступу до українсько-російського кордону. Конфлікт на Донбасі - головна причина погіршення відносин НАТО та Росії, а також посилення східного флангу Північноатлантичного альянсу, нагадав Столтенберг.
Напередодні під час виступу у Мюнхені український президент Петро Порошенко заявив, що у Москви є шанс - піти на компроміс і погодитися на миротворців ООН на всій території окупованого Донбасу, зокрема й щодо неконтрольованої ділянки українсько-російського державного кордону. За його словами, Москва хоче обмежити присутність місії лише лінією розмежування і наділити її тільки функціями супроводу.
У Мюнхені нині триває другий день роботи Міжнародної конференції з питань безпеки. Конференція завершиться 18 лютого.
Нагадаємо, президент України Петро Порошенко підтвердив, що нещодавно мав телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним, у ході якої йшлося здебільшого про обмін заручниками та розгортання миротворчої місії ООН на Донбасі.
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