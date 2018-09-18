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    Президент Франції виступив із новою соціальною ініціативою

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    Президент Франції виступив із новою соціальною ініціативою

    Макрон збільшить фінансування медицини в країні

    Президент Франції пообіцяв в 2019 році збільшити фінансування медицини на фоні проблем із охороною здоров’я в сільській місцевості. Кількість поліклінік там постійно зменшується, що збільшує навантаження на вже існуючі.

    Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters

    Мова йде про збільшення фінансування наступного року на 2,5% замість запланованих до цього 2,3% - в абсолютних показниках мова йде про додаткові 400 млн євро.

    Дана ініціатива доповнить план щодо виділення 8 млрд. євро на забезпечення потреб 8,8 млн. французьких громадян, які живуть за межею бідності. Такі соціальні ініціативи мають відбити критику із боку лівих рухів, які звинувачують Макрона в підігруванні багатим.

    Президент Франції також закликав до реформи медичної сфери. Мова йде про додаткових 4 тисячі помічників в лікарнях, які мають розвантажити лікарів щодо написання звітів. Окрім того, буде задіяно до 400 додаткових лікарів в сільській місцевості. При цьому не планується закриття жодного закладу медичного обслуговування.

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