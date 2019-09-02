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    Рябошапка збирається «вогнем і мечем» долати корупцію серед правоохоронців

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    Рябошапка на зустрічі із президентом, 2 вересня - Рябошапка збирається «вогнем і мечем» долати корупцію серед правоохоронців
    Рябошапка на зустрічі із президентом, 2 вересня

    «Я чув дуже погану характеристику, що, на жаль, система правоохоронних органів перетворилася в організоване злочинне угрупування», - зазначив новий генпрокурор

    Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка планує оновити та очистити прокуратуру до 2020 року.

    Про це він повідомив під час зустрічі президента Володимира Зеленського з керівництвом Верховної Ради, Кабінету міністрів і правоохоронних органів у Києві 2 вересня.

    «Я хотів би наголосити на декількох напрямках, які повинні бути реалізовані найближчим часом. Це має бути системний підхід. Перший трек – це перезавантаження, оновлення та очищення Генеральної прокуратури як координуючої та центральної інституції у сфері системи кримінальної юстиції», - заявив керівник ГПУ.

    Рябошапка висловив сподівання, що президентський законопроєкт про реформування прокуратури найближчим часом буде прийнятий.

    «Другий трек – це системне перезавантаження чи оновлення загалом усієї системи кримінальної юстиції, і мова йде не лише про кримінальне та кримінально-процесуальне право, а також і зміну роботи системи органів досудового розслідування, і тут Генеральна прокуратура як координуюча інституція буде відігравати лідируючу роль», - зауважив генпрокурор.

    За словами Рябошапки, ГПУ відновить функцію координації діяльності органів кримінальної юстиції, для чого є всі передбачені законом механізми.

    «Третій напрямок, він дуже важливий, – це правоохоронна система повинна допомагати бізнесу, який здійснюється законним шляхом, і повинна зробити все, щоб система органів досудового розслідування, система органів кримінальної юстиції не була джерелом незаконного збагачення керівників цієї системи», - сказав він.

    «Я чув дуже погану характеристику, що, на жаль, система правоохоронних органів перетворилася в організоване злочинне угрупування. Я хотів би це змінити дуже швидко, рішуче, вогнем і мечем ці речі випалювати, щоб до нового року прокуратура стала взірцем для всіх правоохоронних органів, а всі інші правоохоронні органи брали приклад з оновленої та очищеної прокуратури», - резюмував Рябошапка.

    Нагадаємо, Генеральний прокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про звільнення з посади головного військового прокурора Анатолія Матіоса.

    Джерело: УНІАН

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