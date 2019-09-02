Рябошапка збирається «вогнем і мечем» долати корупцію серед правоохоронців



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Рябошапка на зустрічі із президентом, 2 вересня

«Я чув дуже погану характеристику, що, на жаль, система правоохоронних органів перетворилася в організоване злочинне угрупування», - зазначив новий генпрокурор

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка планує оновити та очистити прокуратуру до 2020 року.

Про це він повідомив під час зустрічі президента Володимира Зеленського з керівництвом Верховної Ради, Кабінету міністрів і правоохоронних органів у Києві 2 вересня.

«Я хотів би наголосити на декількох напрямках, які повинні бути реалізовані найближчим часом. Це має бути системний підхід. Перший трек – це перезавантаження, оновлення та очищення Генеральної прокуратури як координуючої та центральної інституції у сфері системи кримінальної юстиції», - заявив керівник ГПУ.

Рябошапка висловив сподівання, що президентський законопроєкт про реформування прокуратури найближчим часом буде прийнятий.

«Другий трек – це системне перезавантаження чи оновлення загалом усієї системи кримінальної юстиції, і мова йде не лише про кримінальне та кримінально-процесуальне право, а також і зміну роботи системи органів досудового розслідування, і тут Генеральна прокуратура як координуюча інституція буде відігравати лідируючу роль», - зауважив генпрокурор.

За словами Рябошапки, ГПУ відновить функцію координації діяльності органів кримінальної юстиції, для чого є всі передбачені законом механізми.

«Третій напрямок, він дуже важливий, – це правоохоронна система повинна допомагати бізнесу, який здійснюється законним шляхом, і повинна зробити все, щоб система органів досудового розслідування, система органів кримінальної юстиції не була джерелом незаконного збагачення керівників цієї системи», - сказав він.

«Я чув дуже погану характеристику, що, на жаль, система правоохоронних органів перетворилася в організоване злочинне угрупування. Я хотів би це змінити дуже швидко, рішуче, вогнем і мечем ці речі випалювати, щоб до нового року прокуратура стала взірцем для всіх правоохоронних органів, а всі інші правоохоронні органи брали приклад з оновленої та очищеної прокуратури», - резюмував Рябошапка.

Нагадаємо, Генеральний прокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про звільнення з посади головного військового прокурора Анатолія Матіоса.

Джерело: УНІАН