Президент Ірану назвав Трампа ідіотом



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Президент Ірану Хасан Рухани облаяв Дональда Трампа

За словами іранського лідера, Тегеран не відмовиться від своєї ракетної програми

Президент Ірану Хасан Рухани на урочистостях з нагоди 40-річчя ісламської революції заявив, що «ворожі плани» проти Ірану спіткає невдача, а також назвав президента США Дональда Трампа «ідіотом».

Як повідомляє the Guardian, сотні тисяч іранців взяли участь в пам'ятній ході столицею в понеділок. Іранське державне ТБ показувало натовп демонстрантів, які несуть іранські прапори і скандують «Смерть Ізраїлю, смерть Америці».

Рухані також розкритикував США і Європу за спроби стримати іранську ракетну програму. За його словами, Тегеран не буде питати у когось дозволу на нарощування своєї оборонної могутності та створення ракет.

Також напередодні Іран пригрозив знищенням Тель-Авіву у випадку атаки США.

Нагадаємо, на початку травня 2018 року Трамп оголосив про вихід США зі спільної угоди, укладеної 2015 року між Іраном, Сполученими Штатами, Росією, Китаєм, Великобританією, Францією і Німеччиною. Вона передбачала виконання Тегераном кроків щодо обмеження своєї ядерної програми в обмін на скасування санкцій.



