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    Президент Ірану назвав Трампа ідіотом

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    Президент Ірану Хасан Рухани облаяв Дональда Трампа&nbsp; - Президент Ірану назвав Трампа ідіотом
    Президент Ірану Хасан Рухани облаяв Дональда Трампа 

    За словами іранського лідера, Тегеран не відмовиться від своєї ракетної програми

    Президент Ірану Хасан Рухани на урочистостях з нагоди 40-річчя ісламської революції заявив, що «ворожі плани» проти Ірану спіткає невдача, а також назвав президента США Дональда Трампа «ідіотом».

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    Як повідомляє the Guardian, сотні тисяч іранців взяли участь в пам'ятній ході столицею в понеділок. Іранське державне ТБ показувало натовп демонстрантів, які несуть іранські прапори і скандують «Смерть Ізраїлю, смерть Америці».

    Рухані також розкритикував США і Європу за спроби стримати іранську ракетну програму. За його словами, Тегеран не буде питати у когось дозволу на нарощування своєї оборонної могутності та створення ракет.

    Також напередодні Іран пригрозив знищенням Тель-Авіву у випадку атаки США.

    Нагадаємо, на початку травня 2018 року Трамп оголосив про вихід США зі спільної угоди, укладеної 2015 року між Іраном, Сполученими Штатами, Росією, Китаєм, Великобританією, Францією і Німеччиною. Вона передбачала виконання Тегераном кроків щодо обмеження своєї ядерної програми в обмін на скасування санкцій.


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