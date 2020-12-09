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    Президент Латвії закликав громадян заради Різдва не вмирати від коронавірусу

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    Різдво є найбільшою мотивацією для людей не хворіти коронавірусом і не вмирати від цієї хвороби, вважає політик - Президент Латвії закликав громадян заради Різдва не вмирати від коронавірусу
    Різдво є найбільшою мотивацією для людей не хворіти коронавірусом і не вмирати від цієї хвороби, вважає політик

    У людей, які померли від Covid-19 Різдва не буде, тому варто берегти своє здоров'я, ─ Егілс Левітс

    Президент Латвії Егілс Левітс закликав громадян країни берегти своє здоров'я і не псувати собі майбутні свята такими недугами, як коронавірус. Про це він заявив в ефірі Латвійського телебачення.

    «Різдво є найбільшою мотивацією для людей не хворіти коронавірусом і не вмирати від цієї хвороби. Ті люди, які померли від Covid-19, у них цього року Різдва, зрозуміло, не буде», ─ відповів політик на прохання ведучої пояснити, як мотивувати людей дотримуватися обмеження під час коронаві русу і змусити їх залишатися вдома.

    З 7 грудня в Латвії почали діяти нові обмежувальні заходи, спрямовані на боротьбу з поширенням коронавірусу. На кордоні діє посилений контроль. У школах залишаються тільки учні 1-4 класів. Громадський транспорт при цьому може перевозити не більше половини пасажирів від норми місткості.

    У Латвії за минулу добу виявили 584 нових випадки зараження коронавірусом. Загальна кількість інфікованих досягла 22 104 чоловік, одужали 1 866 пацієнтів. Всього за час пандемії померли 288 осіб, повідомляється на сайті Центру профілактики і контролю захворювань.

    Як повідомлялося, у світі станом на 9 грудня  коронавірус зафіксували у 68,5 млн людей. Загалом від початку пандемії кількість померлих зросла вже до понад 1,5 млн осіб, а одужали понад 47,4 млн людей.

    Теги: телебачення громадський транспорт свята Латвія смерть президент хвороби коронавірус
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