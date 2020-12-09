Президент Латвії закликав громадян заради Різдва не вмирати від коронавірусу

Різдво є найбільшою мотивацією для людей не хворіти коронавірусом і не вмирати від цієї хвороби, вважає політик

У людей, які померли від Covid-19 Різдва не буде, тому варто берегти своє здоров'я, ─ Егілс Левітс

Президент Латвії Егілс Левітс закликав громадян країни берегти своє здоров'я і не псувати собі майбутні свята такими недугами, як коронавірус. Про це він заявив в ефірі Латвійського телебачення.

«Різдво є найбільшою мотивацією для людей не хворіти коронавірусом і не вмирати від цієї хвороби. Ті люди, які померли від Covid-19, у них цього року Різдва, зрозуміло, не буде», ─ відповів політик на прохання ведучої пояснити, як мотивувати людей дотримуватися обмеження під час коронаві русу і змусити їх залишатися вдома.

З 7 грудня в Латвії почали діяти нові обмежувальні заходи, спрямовані на боротьбу з поширенням коронавірусу. На кордоні діє посилений контроль. У школах залишаються тільки учні 1-4 класів. Громадський транспорт при цьому може перевозити не більше половини пасажирів від норми місткості.

У Латвії за минулу добу виявили 584 нових випадки зараження коронавірусом. Загальна кількість інфікованих досягла 22 104 чоловік, одужали 1 866 пацієнтів. Всього за час пандемії померли 288 осіб, повідомляється на сайті Центру профілактики і контролю захворювань.

Як повідомлялося, у світі станом на 9 грудня коронавірус зафіксували у 68,5 млн людей. Загалом від початку пандемії кількість померлих зросла вже до понад 1,5 млн осіб, а одужали понад 47,4 млн людей.