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    Вчені назвали симптоми «тривалого Covid»

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    Вчені назвали симптоми «тривалого Covid»

    Навіть зовні здорові люди можуть страждати від вірусу через кілька тижнів або місяців після зараження

    Швейцарські медики виявили, що тривалі симптоми Covid-19 зберігаються у деяких пацієнтів до півтора місяця й більше, це втома, втрата запаху і смаку, задишка і кашель.

    Дослідження публікує медичне видання Annals of Internal Medicine.

    У деяких пацієнтів симптоми коронавірусної інфекції зберігаються незвично довго, причому частіше у випадку легкої форми перебігу. Медики навіть ввели для опису цього стану термін «тривалий Covid.

    Щоб краще зрозуміти цей феномен, група лікарів та епідеміологів з Женеви в березні 2020 року створили систему Covicare для моніторингу та консультування пацієнтів з Covid-19, котрі мають потреби в госпіталізації.

    Дослідники регулярно обдзвонювали людей, які лікувалися вдома, і питали про їхнє самопочуття. Всього під наглядом вчених-медиків перебували 669 осіб, без особливих факторів ризику, які могли потенційно викликати ускладнення від Covid-19. Середній вік учасників склав 43 роки.

    Автори дослідження припускали, що пацієнти з цієї групи повинні швидко впоратися із захворюванням. Однак, на їхнє здивування, через шість тижнів після постановки діагнозу майже у третини учасників все ще зберігалися один або кілька симптомів, пов’язаних з Covid-19: втома – у 14%, втрата смаку або смаку і запаху – у 12%, задишка – у 9%, постійний кашель – у 6%, і головні болі – у 3%.

    Завдання медиків в такій ситуації – заспокоїти пацієнтів та оптимізувати лікування.

    Навіть зовні здорові люди можуть страждати від вірусу через кілька тижнів або місяців після зараження.

    Теги: здоров'я феномен вік коронавірус
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