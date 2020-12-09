Вчені назвали симптоми «тривалого Covid»

Навіть зовні здорові люди можуть страждати від вірусу через кілька тижнів або місяців після зараження

Швейцарські медики виявили, що тривалі симптоми Covid-19 зберігаються у деяких пацієнтів до півтора місяця й більше, це втома, втрата запаху і смаку, задишка і кашель.

Дослідження публікує медичне видання Annals of Internal Medicine.

У деяких пацієнтів симптоми коронавірусної інфекції зберігаються незвично довго, причому частіше у випадку легкої форми перебігу. Медики навіть ввели для опису цього стану термін «тривалий Covid.

Щоб краще зрозуміти цей феномен, група лікарів та епідеміологів з Женеви в березні 2020 року створили систему Covicare для моніторингу та консультування пацієнтів з Covid-19, котрі мають потреби в госпіталізації.

Дослідники регулярно обдзвонювали людей, які лікувалися вдома, і питали про їхнє самопочуття. Всього під наглядом вчених-медиків перебували 669 осіб, без особливих факторів ризику, які могли потенційно викликати ускладнення від Covid-19. Середній вік учасників склав 43 роки.

Автори дослідження припускали, що пацієнти з цієї групи повинні швидко впоратися із захворюванням. Однак, на їхнє здивування, через шість тижнів після постановки діагнозу майже у третини учасників все ще зберігалися один або кілька симптомів, пов’язаних з Covid-19: втома – у 14%, втрата смаку або смаку і запаху – у 12%, задишка – у 9%, постійний кашель – у 6%, і головні болі – у 3%.

Завдання медиків в такій ситуації – заспокоїти пацієнтів та оптимізувати лікування.

Навіть зовні здорові люди можуть страждати від вірусу через кілька тижнів або місяців після зараження.