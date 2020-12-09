У світі коронавірус виявили у понад 68,5 млн людей
Від початку пандемії від коронавірусу одужали 47 млн осіб
У світі станом на 9 грудня коронавірус зафіксували у 68,5 млн людей. Про це повідомляє сайт Worldometers.
Загалом від початку пандемії кількість померлих зросла вже до понад 1,5 млн осіб, а одужали понад 47,4 млн людей.
Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (15 161 807), Індія (9 703 770), Бразилія (6 674 999), Росія (2 492 713) та Франція (2 363 196).
У лідерах за кількістю інфікованих на COVID-19 у світі також:
- Італія (1 757 394);
- Велика Британія (1 754 881);
- Іспанія (1 702 328);
- Аргентина (1 469 919);
- Колумбія (1 384 610).
Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (286 189), Бразилії (178 159) та Індії (140 958).
Як повідомлялося, в Україні за добу 7 грудня коронавірус підтвердився у 10 811 людей. За весь час пандемії в Україні: захворіло – 832 758 осіб, одужало – 436 564 особи, летальних випадків – 13 928, проведено ПЛР-тестувань – 4 838 679.