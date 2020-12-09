У світі коронавірус виявили у понад 68,5 млн людей

Кількість смертей від коронавірусу у світі зросла до 1,5 млн осіб

Від початку пандемії від коронавірусу одужали 47 млн осіб

У світі станом на 9 грудня коронавірус зафіксували у 68,5 млн людей. Про це повідомляє сайт Worldometers.

Загалом від початку пандемії кількість померлих зросла вже до понад 1,5 млн осіб, а одужали понад 47,4 млн людей.

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (15 161 807), Індія (9 703 770), Бразилія (6 674 999), Росія (2 492 713) та Франція (2 363 196).

У лідерах за кількістю інфікованих на COVID-19 у світі також:

Італія (1 757 394);

Велика Британія (1 754 881);

Іспанія (1 702 328);

Аргентина (1 469 919);

Колумбія (1 384 610).

Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (286 189), Бразилії (178 159) та Індії (140 958).

Як повідомлялося, в Україні за добу 7 грудня коронавірус підтвердився у 10 811 людей. За весь час пандемії в Україні: захворіло – 832 758 осіб, одужало – 436 564 особи, летальних випадків – 13 928, проведено ПЛР-тестувань – 4 838 679.