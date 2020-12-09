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    Байден пообіцяв 100 млн Covid-щеплень у перші сто днів свого президентства

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    Байден закликав до 100-денного носіння масок з першого дня його перебування на посаді президента США, а саме 20 січня 2021 року - Байден пообіцяв 100 млн Covid-щеплень у перші сто днів свого президентства
    Байден закликав до 100-денного носіння масок з першого дня його перебування на посаді президента США, а саме 20 січня 2021 року

    Новообраний президент стверджує, що перші місяці його перебування на посаді змінять перебіг хвороби

    Новообраний президент США Джо Байден поставив за мету провести у країні 100 мільйонів щеплень від коронавірусу за перші 100 днів свого перебування на посаді. Про це повідомляє BBC.

    Байден зазначив, що перші місяці його перебування на посаді не покладуть край пандемії коронавірусу, але змінять перебіг хвороби.

    Він попередив, що зусилля щодо коронавірусу можуть «уповільнитись і зупинитись», якщо Конгрес не завершить двопартійні переговори й невідкладно запропонує фінансування.

    Байден також повторив свій заклик про 100-денне носіння масок з першого дня його перебування на посаді президента США, а саме 20 січня 2021 року.

    Нагадаємо, республіканці відмовилися визнавати Байдена президентом США.

    Як повідомлялося, у світі станом на 9 грудня  коронавірус зафіксували у 68,5 млн людей. Загалом від початку пандемії кількість померлих зросла вже до понад 1,5 млн осіб, а одужали понад 47,4 млн людей.

    Теги: США Джозеф Байден фінансування президент хвороби вакцинація коронавірус
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