Посилений карантин: Кабмін сьогодні представить повний перелік обмежень

План обмежувальних заходів буде представлений на засіданні уряду

Кабінет міністрів сьогодні, 9 грудня, на засіданні представить план обмежувальних заходів під час посилення карантину в Україні.

Як зазначається, посилення карантину планується на початку січня.

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що очільники міст та ОДА спільні в думці щодо обмеження роботи дискотек і нічних клубів, закладів громадського харчування з організацією дозвілля, хостелів.

«Також понад 90% підтримують обмеження в роботі святкових ярмарків, ТРЦ, ресторанів, кінотеатрів і театрів. Повний перелік вже узгоджених заходів ми оприлюднимо під час засідання Кабінету Міністрів наступної середи, 9 грудня», — поінформував глава уряду.

Напередодні міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що жорсткий карантин навряд чи буде введено в Україні з 2 січня. За його словами, поки що триває робота над механізмом нових обмежень, який був би дієвим. Робота знаходиться на фінальній стадії.

За його словами, посилення карантину планується через пік захворюваності на грип та ГРВІ, який очікується в січні-лютому.

Нові обмеження будуть більш жорсткими, однак це не буде повний локдаун, як це було навесні. В уряді повідомляли, що не планують зупиняти транспорт.

Водночас голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан повідомляв, що в разі введення жорсткого карантину в Україні в першу чергу обмежать роботу маршрутних таксі. Обмеження щодо роботи метро будуть вводити в останню чергу.

Напередодні в уряді попередили про «жорсткі вимоги» дотримання нового карантину.

Раніше у МОЗ розповіли, які обмеження можуть запровадити при посиленні карантину. Зокрема вони стосуватимуться роботи кінотеатрів, магазинів непродовольчої торгівлі, закладів харчування, які працюватимуть на виніс чи за доставкою.

Наразі уряд розглядає можливість введення в України посиленого карантину через стрімке зростання захворюваності на коронавірус.

4 грудня очільник МОЗ Максим Степанов запропонував уряду ввести локдаун із початку січня, строком на три тижні.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль підтвердив, що карантин в Україні можуть посилити на початку січня. Мова про посилення обмежень, а не повний локдаун.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у грудні 2020 року посилення карантину не буде, але у січні 2021 року уникнути його, ймовірно, не вдасться.