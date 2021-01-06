Президент МАУ розповів про компенсації сім’ям загиблих у катастрофі в Ірані

Компенсації, якими забезпечувала авіакомпанія МАУ пасажирів і членів екіпажу, «у процесі виплат»

Компенсації, пов'язані із страховками, якими авіакомпанія МАУ забезпечувала пасажирів і членів екіпажу збитого в Ірані латака, нині у процесі виплати.

Про це заявив президент МАУ Євген Дихне, пише «Укрінформ».

«Всі компенсації, пов'язані зі страховками, якими забезпечувала авіакомпанія МАУ пасажирів і членів екіпажу, вони всі у процесі виплат. Одна їх частина вже виплачена, друга – там більш складна процедура визначення шкоди сім'ї, і це теж у процесі виплати. За ці виплати з боку страхової компанії ми впевнені, що вони відбудуться», – сказав Дихне.

Він додав, що виплати Іраном компенсації держава Україна має домагатися «в співдружності з іншими країнами, пасажири яких постраждали на цьому рейсі».

Зазначимо, Іран представив фінальний звіт про катастрофу літака МАУ під Тегераном.

8 січня 2020 року після зльоту з аеропорту Тегерана ракетою був збитий літак Boeing-737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ. На борту перебували 176 осіб: 167 пасажирів і дев’ять членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців – двоє пасажирів і дев’ять членів екіпажу. Також серед загиблих – громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Великої Британії.