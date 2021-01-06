Президент МАУ розповів про компенсації сім’ям загиблих у катастрофі в Ірані
Імпровізований меморіал жертва авіакатастрофи МАУ в аеропорту «Бориспіль»
Компенсації, якими забезпечувала авіакомпанія МАУ пасажирів і членів екіпажу, «у процесі виплат»
Компенсації, пов'язані із страховками, якими авіакомпанія МАУ забезпечувала пасажирів і членів екіпажу збитого в Ірані латака, нині у процесі виплати.
Про це заявив президент МАУ Євген Дихне, пише «Укрінформ».
«Всі компенсації, пов'язані зі страховками, якими забезпечувала авіакомпанія МАУ пасажирів і членів екіпажу, вони всі у процесі виплат. Одна їх частина вже виплачена, друга – там більш складна процедура визначення шкоди сім'ї, і це теж у процесі виплати. За ці виплати з боку страхової компанії ми впевнені, що вони відбудуться», – сказав Дихне.
Він додав, що виплати Іраном компенсації держава Україна має домагатися «в співдружності з іншими країнами, пасажири яких постраждали на цьому рейсі».
Зазначимо, Іран представив фінальний звіт про катастрофу літака МАУ під Тегераном.