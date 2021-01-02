Попри пандемію у 2020-му різко зросла смертність в авіації

у 2020 році більше половини загиблих ─ 167 пасажирів ─ припало на катастрофу в Ірані

Число самих катастроф минулого року впало у понад двічі ─ з 86 до 40

Протягом 2020 року у світі зросла кількість загиблих в авіакатастрофах до 299 осіб, що на 42 людини більше, ніж в 2019-му.

Зазначається, що число самих катастроф впало у понад двічі ─ з 86 до 40. Про це свідчать дані нідерландської консалтингової фірми To70, на які посилається Reuters.

«Смертність зросла всупереч пандемії коронавірусу, через яку різко скоротилася кількість міжнародних рейсів. В результаті якщо в 2019 році одна катастрофа припадала на 5,5 мільйона рейсів, то в 2020-му ─ на 3,7 мільйона», ─ йдеться у повідомленні.

Водночас наголошується, що загалом протягом останніх десятиліть смертність під час авіаперевезень істотно знизилася. Так, в 2005 році на великих комерційних рейсах літаків загинули 1015 осіб. Найменше жертв було в 2017 році ─ тільки 13 пасажирів.

Згідно з даними консалтингової фірми, у 2020 році більше половини загиблих ─ 167 пасажирів ─ припало на катастрофу в Ірані.

8 січня 2020 року після зльоту з аеропорту Тегерана ракетою був збитий літак Boeing-737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ. На борту перебували 176 осіб: 167 пасажирів і дев’ять членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців – двоє пасажирів і дев’ять членів екіпажу. Також серед загиблих – громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Великої Британії.

Згідно з повідомленням іранських державних ЗМІ, 22 грудня Іран представив фінальний звіт про катастрофу літака МАУ під Тегераном.

Проте 23 грудня заступник міністра закордонних справ України Євгеній Єнін заявив, що Україна дотепер не отримала від Ірану звіту про катастрофу літака компанії «Міжнародні авіалінії України».