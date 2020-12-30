Речник МЗС прокоментував анонсовані Іраном «компенсації» за збитий літак МАУ

Літак МАУ був збитий 8 січня 2020 року незадовго після зльоту з Тегерана двома ракетами

Українська сторона очікує від Ірану проєкт технічного звіту про обставини збиття літака, – Ніколенко

Розмір компенсацій для родичів громадян, які загинули внаслідок збиття Іраном літака «Міжнародних авіаліній України», має бути визначений шляхом переговорів сторін. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, коментуючи інформацію про затверджену у Тегерані суму компенсацій за збиття літака МАУ.

«Важливою передумовою для встановлення розміру компенсацій має стати визначення причин трагедії та притягнення винних до відповідальності. При визначенні розміру компенсацій також буде враховуватися міжнародна практика у подібних катастрофах», ─ повідомив представник МЗС.

Він також наголосив, що українська сторона очікує від Ірану проєкт технічного звіту про обставини збиття літака.

За словами Ніколенка, далі заяв, які іранська сторона робить в ЗМІ останніми днями, взаємодія не просувається.

«Домовленості, досягнуті під час другого раунду консультацій в Тегерані наприкінці жовтня 2020 року, Іран досі не виконав. Така ситуація є особливо неприйнятною, оскільки йдеться про долі невинних людей. Україна разом з іншими постраждалими країнами продовжить докладати максимальних зусиль для встановлення справедливості у цій справі та притягнення винних до відповідальності», ─ наголосив речник МЗС.

Згідно з повідомленням іранських державних ЗМІ, 22 грудня Іран представив фінальний звіт про катастрофу літака МАУ під Тегераном.

Нагадаємо, 23 грудня заступник міністра закордонних справ України Євгеній Єнін заявив, що Україна дотепер не отримала від Ірану звіту про катастрофу літака компанії «Міжнародні авіалінії України».

8 січня 2020 року після зльоту з аеропорту Тегерана ракетою був збитий літак Boeing-737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ. На борту перебували 176 осіб: 167 пасажирів і дев’ять членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців – двоє пасажирів і дев’ять членів екіпажу. Також серед загиблих – громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Великої Британії.