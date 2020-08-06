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    Президент Польщі під час складання присяги згадав про Україну

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    Переобраний на другий термін на посаду президента Польщі Анджей Дуда склав присягу&nbsp; - Президент Польщі під час складання присяги згадав про Україну
    Переобраний на другий термін на посаду президента Польщі Анджей Дуда склав присягу 
    Фото: Twitter @prezydentpl

    Під час другої каденції Анджей Дуда має намір активізувати міжнародну діяльність в справі встановлення миру за допомогою конкретних справ

    В четвер, 6 серпня, президент Польщі Анджей Дуда склав присягу на другий термін. Після цього він виступив перед Національними зборами. У своєму виступі він окреслив справи, якими буде займатися під час другої каденції. Серед них була і діяльність, направлена на повернення територіальної цілісності Україні.

    Так, Анджей Дуда нагадав, що в 2002 році Польща буде головувати в ОБСЄ.

    «Це буде можливість, щоб ширше сприяти ідеї, за яку послідовно виступаємо на міжнародній арені – мир через справи… Або ж інакше кажучи, сила права, а не право сили. Мир через міжнародне право.  Це важне завдання на майбутнє, яке ніколи не закінчиться. Це важне завдання, яке  повинно повернути певний суверенітет та територіальну цілісність також нашому сусідові – Україні», - заявив президент Польщі.

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    Президент Польщі під час складання присяги згадав про Україну
    Президент Польщі під час складання присяги згадав про Україну

    Нагадаємо, в Польщі під час пандемії відбулись президентські вибори. У другому турі 12 липня Дуда набрав 51,03% голосів, а його опонент Рафал Тшасковський – 48,97%. Явка на виборах була рекордною і склала 68,18%.

    13 липня український президент Володимир Зеленський привітав Анджея Дуду з перемогою на виборах і запросив в Україну.

    3 серпня Верховний суд Польщі після вивчення усіх скарг офіційно визнав перемогу Анджея Дуди на президентських виборах та виніс постанову про законність результатів.

    До слова, глава МЗС спрогнозував перспективи українсько-польських відносин під час другого терміну Дуди.

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    Польща вибори Анджей Дуда Україна президент суверенітет
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