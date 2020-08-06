Глава МЗС спрогнозував перспективи українсько-польських відносин під час другого терміну Дуди



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Україна і Польща зможуть перемогти Росію разом, вважає Дмитро Кулеба

«Анджей Дуда показав себе як справжній стратегічний партнер України», – переконаний Кулеба

Перемога Анджея Дуди на президентських виборах у Польщі не змінить стратегічного підходу у відносинах Києва і Варшави. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю «Главкому». За його словами, Польща залишається надзвичайно важливим партнером і другом для нас.

Окрім того, Кулеба не виключив закриття кордону з Польщею у майбутньому через поширення коронавірусу. «Щодня цифри захворюваності на коронавірус у світі збільшуються, майже щодня ми бачимо, що побитий новий рекорд. Ситуація насправді далека від стабільності і те, що на вулиці світить сонце і хочеться безтурботно насолоджуватися життям, – це дуже оманливе враження. Зараз весь світ рухається в цій логіці – спираємося суто на цифри», – сказав він.

Нагадаємо, напередодні президентських виборів у Польщі Анджей Дуда висловився щодо польсько-українських відносин. Звертаючись до останніх п'яти років польсько-українських відносин, Дуда заявив, що у них були «різні моменти» і багато хто не погодилися з тим, що – як він сказав – «ми занадто простягаємо руку, що ми занадто дружні». Президент Польщі зауважив, що в цих п'яти роках частина України є окупованою Росією і є «державою, що піддалася нападу», а війна весь час триває.