Український посол озвучив спеціальності, яких найбільше потребує польська економіка



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Посол Андрій Дещиця фото: twitter.com

«Польщі бракує робочих рук», — Дещиця

Найбільше Польщі потрібні українські будівельники і працівники у сільському господарстві. Про це в інтерв’ю «Главкому» повідомив Повноважний посол України в Республіці Польща Андрій Дещиця.

«Щодо популярності фахівців, перш за все, це будівельні спеціальності, а також працівники сільськогосподарського сектора. Є також і високі посади, на яких працюють наші спеціалісти, наприклад, в IT сфері чи фінансовому секторі. Є також і успішні українські інвестиції у польську економіку», – так коментує ситуацію із українськими кадрами на польському ринку Андрій Дещиця.

Дипломат зазначає, що польська економіка динамічно розвивається, виникає потреба в робітниках через трудову міграцію поляків на Захід. Крім того, велику роль у трудовій міграції відіграє близькість культур і схожість мов.

У питанні трудової міграції українців для посольства пріоритетним є дотримання прав наших працівників, отримання гарантій на випадок нещасних випадків, легке повернення до України після закінчення контракту.

«Значно збільшилася за останні місяці кількість звернень українців до консульських установ. Звертаються з проханням зробити нові документи, нові паспорти, бо термін старих закінчився. Під час карантину консульський відділ не працював. Звертаються по допомогу щодо несплати за роботу. Таких звернень дуже багато. Нашу консульську присутність у Польщі слід посилити. Нині установи маємо у Гданську, Любліні, Кракові і Варшаві. Але велика кількість українців справедливо вимагає збільшення їхньої кількості, як і кількості консульських працівників», – розповідає посол.

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Раніше «Главком» повідомляв, що Польща може спростити процедури отримання віз для українських заробітчан.

Детальніше читайте тут: Посол Андрій Дещиця: Без українців Польщі буде складно втримати економіку на нинішньому рівні