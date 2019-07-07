Президент представив нового главу Луганської ОДА



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Призначення главою Луганщини Віталія Комарницького викликало неоднозначну реакцію в Україні Фото: Ліга

Новопризначений очільник Луганщини Віталій Комарницький брав участь у сепаратистських мітингах

Президент України Володимир Зеленський представив нового голову Луганської ОДА - Віталія Комарницького та вручив йому посвідчення очільника області. Про це повідомляється на сайті глави держави.

Представляючи главу ОДА, Зеленський наголосив, що місією керівника області має стати знаходження можливостей для відбудови Луганщини. «Для нашої країни важливий пріоритет – припинення війни. Паралельно з цим можна знаходити можливості та бажання, щоб відбудувати Донбас. Ми зараз пролітали з паном Дональдом Туском, бачили зруйновані будинки, відсутність доріг. Я думаю, що це не лише через війну, а й через те, що ніхто цим не займається. Я вас вітаю. На вас у нас велика надія», – сказав Зеленський.

Між тим сам новопризначений очільник області подякував за довіру. Також він зазначив, що виконання поставлених завдань є реальним.

«Я знаю настрій людей та проблеми, які є на Луганщині. Знаю, що тут люди хочуть працювати. Думаю, що завдання, які стоять перед Луганщиною, з вашою допомогою та допомогою міжнародних партнерів реальні для виконання. Потрібно менше говорити й більше працювати», – сказав Комарницький.

Президент України Володимир Зеленський та президент Європейської ради Дональд Туск прибули до Луганської області. Під час поїздки вони, зокрема, відвідають Станицю Луганську та заслухають доповідь військових про ситуацію в зоні проведення операції Об’єднаних сил.

Як повідомляв «Главком», кандидатуру Віталія Комарницького перед призначенням критикували як громадські активісти, так і політики. «Комарницький брав участь у скандальному засіданні Луганської обласної ради, яка 2 березня 2014 року ухвалила рішення «Про політичну ситуацію в Україні та заходи щодо її стабілізації». Цим рішенням центральні органи виконавчої влади були визнані нелегітимними. Також там містився заклик звернутися до РФ за допомогою. За це рішення депутатська фракція регіоналів у Луганській раді, до якої входив і Комарницький, одноголосно проголосувала», - нагадав журналіст Сергій Руденко.