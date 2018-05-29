Президент розповів про стрімке зростання торгівлі між Україною та Німеччиною

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Президент України Петро Порошенко та Федеральний президент Федеративної Республіки Німеччина Франк-Вальтер Штайнмаєр

Українські, і німецькі виробники мають безперешкодний доступ на ринки, - наголосив Порошенко

Рівень двосторонньої торгівлі між Україною та Німеччиною минулого року зріс на 23%. Про це президент України Петро Порошенко заявив під час спільного брифінгу з Президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Ми маємо значне зростання двосторонньої торгівлі: за минулий рік вона зросла майже на 23%. Це – результат запровадження Угоди про асоціацію, включно зі всеохоплюючою Зоною вільної торгівлі. Коли і українські, і німецькі виробники мають безперешкодний доступ на ринки. — Петро Порошенко (@poroshenko) 29 травня 2018 р.





«У нас минулого року було величезне зростання двосторонньої торгівлі, вона зросла майже на 23% і це є одним з рекордних показників серед багатьох країн і я думаю, що це є результатом повного запровадження угоди про асоціацію, включно з поглибленою та всеохопною зоною вільної торгівлі, коли і українські і німецькі виробники мають безперешкодний доступ на ринки. І це веде до суттєвого зростання обсягу вільної торгівлі, яка сягає вже 8 млрд євро», - заявив Порошенко.