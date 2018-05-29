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    Президент розповів про стрімке зростання торгівлі між Україною та Німеччиною

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    <span>Президент України Петро Порошенко та Федеральний президент Федеративної Республіки Німеччина Франк-Вальтер Штайнмаєр</span> - Президент розповів про стрімке зростання торгівлі між Україною та Німеччиною
    Президент України Петро Порошенко та Федеральний президент Федеративної Республіки Німеччина Франк-Вальтер Штайнмаєр

    Українські, і німецькі виробники мають безперешкодний доступ на ринки, - наголосив Порошенко

    Рівень двосторонньої торгівлі між Україною та Німеччиною минулого року зріс на 23%. Про це президент України Петро Порошенко заявив під час спільного брифінгу з Президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.


    «У нас минулого року було величезне зростання двосторонньої торгівлі, вона зросла майже на 23% і це є одним з рекордних показників серед багатьох країн і я думаю, що це є результатом повного запровадження угоди про асоціацію, включно з поглибленою та всеохопною зоною вільної торгівлі, коли і українські і німецькі виробники мають безперешкодний доступ на ринки. І це веде до суттєвого зростання обсягу вільної торгівлі, яка сягає вже 8 млрд євро», - заявив Порошенко.

     

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