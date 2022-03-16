Президент відзначив державними нагородами 139 військовослужбовців

Зеленський підписав указ про нагородження захисників України

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 139 військовослужбовців, 32 з них – посмертно. Про це заявив глава держави під час свого вечірнього звернення до народу 15 березня.

Президент також підписав указ про присвоєння звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка»:

Полковнику Гудзю Валерію Федоровичу. Посмертно. За героїчну оборону Попасної в Луганській області.

Полковнику Котенку Сергію Леонідовичу. Посмертно. Завдяки його мужнім діям та особистій рішучості було знищено кілька колон ворожої техніки.

Полковнику Мариняку Олександру Мирославовичу. Посмертно. Завдяки його рішучості під час оборони Київської області знищено велику кількість солдатів противника, скупчення паливозаправників та ворожої техніки.

Майору Сбитову Павлу Олеговичу. Посмертно. Завдяки його професіоналізму та рішучим діям було організовано знищення декількох крупних підрозділів ворога.

Окрім того, Зеленський підписав указ про присвоєння звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка»:

Старшому лейтенанту Дозірчому Дмитру Леонідовичу. Його ефективні дії при обороні Херсонської області дали змогу нашим силам вийти з оточення і продовжити боротьбу.

Старшому лейтенанту Сидунцю Володимиру Володимировичу. Завдяки його діям знищено дивізіон російських «Іскандерів».

Як повідомлялося раніше, раніше 15 березня Зеленський підписав указ про присвоєння державних нагород 234 українським військовим. На жаль, частина з них отримали їх посмертно.