Україна готова говорити з Росією про припинення вогню і мир, тривають консультації – прессекретар Зеленського

Наша країна відповіла згодою на пропозицію Путіна щодо проведення переговорів

Прессекретар українського президента Сергій Никифоров повідомив, що Україна була і залишається готовою говорити про припинення вогню і мир. Про це він написав cьогодні ввечері у Facebook.

«Це наша незмінна позиція. Ми відповіли згодою на пропозицію президента Російскої Федерацї. Безпосередньо в ці години сторони консультуються про місце та час проведення переговорного процесу. Що швидше почнуться переговори, то більше буде шансів відновити нормальне життя», – наголосив речник Зеленського.

Скріншот з Facebook Никифорова

Нагадаємо, другу добу триває війна з російськими окупантами. У Києві близько 4:22 ночі пролунало кілька вибухів. Уламки збитої ворожої ракети влучили у багатоповерхівку в районі Позняків, на вулиці Кошиця, 7-а. Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, наразі відомо про трьох поранених.

Радник очільника МВС Антон Геращенко також повідомив, що росіяни били по Києву крилатими або балістичними ракетами.

«Потужні два вибухи у Києві, – робота українських систем ППО. Просимо не панікувати, а у випадку, коли чуєте сирени, перейти до укриття», – зазначили у Держспецзв'язку.

За даними Пентагону протягом доби російські окупанти випустили понад 160 ракет по Україні.