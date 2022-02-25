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    Україна готова говорити з Росією про припинення вогню і мир, тривають консультації – прессекретар Зеленського

    В Україні другу добу триває війна з російськими окупантами. - Україна готова говорити з Росією про припинення вогню і мир, тривають консультації – прессекретар Зеленського
    В Україні другу добу триває війна з російськими окупантами.
    фото з відкритих джерел

    Наша країна відповіла згодою на пропозицію Путіна щодо проведення переговорів

    Прессекретар українського президента Сергій Никифоров повідомив, що Україна була і залишається готовою говорити про припинення вогню і мир. Про це він написав cьогодні ввечері у Facebook.

    «Це наша незмінна позиція. Ми відповіли згодою на пропозицію президента Російскої Федерацї. Безпосередньо в ці години сторони консультуються про місце та час проведення переговорного процесу. Що швидше почнуться переговори, то більше буде шансів відновити нормальне життя», – наголосив речник Зеленського.

    Скріншот з Facebook Никифорова

    Скріншот з Facebook Никифорова

    Нагадаємо, другу добу триває війна з російськими окупантами. У Києві близько 4:22 ночі пролунало кілька вибухів. Уламки збитої ворожої ракети влучили у багатоповерхівку в районі Позняків, на вулиці Кошиця, 7-а. Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, наразі відомо про трьох поранених.

    Радник очільника МВС Антон Геращенко також повідомив, що росіяни били по Києву крилатими або балістичними ракетами.

    «Потужні два вибухи у Києві, – робота українських систем ППО. Просимо не панікувати, а у випадку, коли чуєте сирени, перейти до укриття», – зазначили у Держспецзв'язку.

    За даними Пентагону протягом доби російські окупанти випустили понад 160 ракет по Україні.

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    Теги: війна
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    Україна готова говорити з Росією про припинення вогню і мир, тривають консультації – прессекретар Зеленського