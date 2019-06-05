Президент заявив, що вже обговорює з олігархами інвестиції у розвиток Донбасу



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Президент Володимир Зеленський

На переконання Зеленського, Донбас обов’язково повернеться під контроль української влади, і це питання вже варто обговорювати

Президент України Володимир Зеленський планує у червні провести зустріч із представниками великого бізнесу, на якій буде обговорюватися питання їх участі у розбудові Донбасу. Про це він сказав в прямому ефірі телеканалу 1+1, повідомляє «Укрінформ».

«З великим бізнесом ми збираємося зустрітися. Це буде у червні. Будемо говорити про розбудову Донбасу, тому що у нас є план і ми хочемо запропонувати бізнесу інвестувати саме у Донбас, інвестувати в інфраструктуру Донбасу», - сказав Зеленський.

На його переконання, Донбас обов’язково повернеться під контроль української влади, і це питання вже варто обговорювати.

Президент також зазначив, що вже проводить зустрічі із деякими бізнесменами.

«Я по черзі зустрічаюся з усіма представниками великого бізнесу, можемо називати їх олігархами», - сказав він і додав, що зокрема зустрічався з Пінчуком.

За словами Зеленського, на зустріч до нього також приїжджали й деякі політики. «Вони теж олігархи, але не будемо про них», - сказав він.