Президент заявив, що вже обговорює з олігархами інвестиції у розвиток Донбасу
На переконання Зеленського, Донбас обов’язково повернеться під контроль української влади, і це питання вже варто обговорювати
Президент України Володимир Зеленський планує у червні провести зустріч із представниками великого бізнесу, на якій буде обговорюватися питання їх участі у розбудові Донбасу. Про це він сказав в прямому ефірі телеканалу 1+1, повідомляє «Укрінформ».
«З великим бізнесом ми збираємося зустрітися. Це буде у червні. Будемо говорити про розбудову Донбасу, тому що у нас є план і ми хочемо запропонувати бізнесу інвестувати саме у Донбас, інвестувати в інфраструктуру Донбасу», - сказав Зеленський.
На його переконання, Донбас обов’язково повернеться під контроль української влади, і це питання вже варто обговорювати.
Президент також зазначив, що вже проводить зустрічі із деякими бізнесменами.
«Я по черзі зустрічаюся з усіма представниками великого бізнесу, можемо називати їх олігархами», - сказав він і додав, що зокрема зустрічався з Пінчуком.
За словами Зеленського, на зустріч до нього також приїжджали й деякі політики. «Вони теж олігархи, але не будемо про них», - сказав він.