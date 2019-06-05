Зеленський поспілкувався з прем'єром Грузії у брюссельському готелі



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Володимир Зеленський перебуває у Брюсселі з першим офіційним візитом

Українському президенту і прем'єру Грузії вдалося неформально поспілкуватися

Президент України Володимир Зеленський в Брюсселі провів неформальну зустріч з прем'єр-міністром Грузії Мамукою Бахтадзе. Про це в середу, 5 червня, повідомила грузинська телекомпанія Imedi.

«Так, він дуже хороша людина. Ми обмінялися телефонними номерами, обговорили наші відносини, поговорили про Грузію і Україну», - сказав Зеленський.

На питання, чи збирається він найближчим часом відвідати Грузію, глава української держави відповів позитивно. «Чому б і ні. Так, Грузія дуже хороша країна. Я один раз бував в Грузії», - додав він.

У понеділок телеканал Rustavi 2 поширив інформацію про ймовірний таємний візит Бахтадзе в Брюссель для зустрічі з Зеленським, щоб обговорити питання щодо експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі, який повернувся в Україну минулого тижня.

Посол Грузії в Королівстві Бельгії, Люксембурзі та ЄС Наталія Сабанадзе категорично спростувала зустріч прем'єра із Зеленським, сказавши, що глава уряду перебуває в Брюсселі з нагоди прийому в посольстві США до Дня Незалежності.

Водночас зустріч Зеленського і Бахтадзе підтвердила прес-секретар президента України Юлія Мендель.

«Для нас було приємним сюрпризом, що прем'єр-міністр Грузії зупинився в тому ж готелі, де президент України буде жити під час візиту в Брюсселі. Як ви знаєте, під час офіційних візитів у державних лідерів дуже щільний графік. Відповідно, дуже складно вставити будь-яку нову зустріч в цей розпорядок. Я впевнена, що якби президент і прем'єр-міністр знали про таку можливість, вони заздалегідь запланували б зустріч», - зазначила Мендель.

Зазначимо, на сьогодні у Зеленського заплановані зустрічі з високим представником ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федерікою Могеріні і президентом Європейської Ради Дональдом Туском.

Як повідомлялося, 29 травня ексголова Одеської ОДА Михайло Саакашвілі прилетів до Києва.

Раніше президент України Володимир Зеленський повернув Саакашвілі українське громадянство. Це сталося після того, як в лютому 2018 року Саакашвілі видворили до Польщі як особу, яка незаконно прибула з території цієї країни 10 вересня 2018 року.