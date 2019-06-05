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    Президент звернувся до Росії у зв'язку із загибеллю трьох військових на Донбасі

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    Президент України Володимир Зеленський - Президент звернувся до Росії у зв'язку із загибеллю трьох військових на Донбасі
    Президент України Володимир Зеленський
    Фото: president.gov.ua

    Зеленський звернувся до керівництва РФ і командування її окупаційних сил на Донбасі, зазначивши, що «загострення конфлікту – не найкращий фон для відновлення переговорів у Мінську»

    Володимир Зеленський висловив співчуття родинам трьох загиблих військовослужбовців. президент також звернувся до керівництва РФ і командування її окупаційних сил на Донбасі. Про це він написав у Facebook.

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    «Внаслідок посилених обстрілів позицій ООС на Донбасі загинуло троє військовослужбовців і ще трьох було поранено. Я співчуваю родинам загиблих і бажаю якнайшвидшого одужання постраждалим», - йдеться у повідомленні.

    Також Зеленський звернувся до керівництва РФ і командування її окупаційних сил на Донбасі, зазначивши, що «загострення конфлікту – не найкращий фон для відновлення переговорів у Мінську».

    «Нам не потрібно зайвий раз нагадувати про можливість ескалації вашої агресії. Сьогодні ми обговоримо з європейськими колегами її відкриту демонстрацію, а українська делегація в Мінську нагадає про неприпустимість спроб діалогу з нами з позиції сили», - додав президент.

    Як повідомлялось, за минулу добу, 4 червня, бойовики 16 разів порушили режим припинення вогню в зоні ООС. Загинуло два військовослужбовці Об'єднаних сил, ще троє отримали поранення. Від початку сьогоднішньої доби - чотири обстріли, загинув один військовослужбовець.

    Зазначимо, сьогодні у Мінську відбудуться переговори Тристоронньої контактної групи.

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