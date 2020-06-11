Зеленський розказав, як хотів працевлаштувати «досвідчених» Тігіпка і Хорошковського



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Валерій Хорошковський і Сергій Тігіпко

Хорошковський чекав на «більш серйозну посаду», посаду прем’єра, але йому цього не пропонували, - зазначив президент

Президент України Володимир Зеленський пропонував колишньому віцепрем’єру Сергію Тігіпку консультувати уряд, а іншому ексвіцепрем’єру Валерію Хорошковському – роботу на митниці. Проце глава держави розповів в інтерв’ю «Українській правді».

«Валерія Івановича Хорошковського я знаю багато років, він нам вказав реальні діри на митниці. Він сказав, що реально [тодішній голова Митниці Максим] Нефьодов ніколи не зможе це зробити і час показав, що це правда. Я йому сказав: «Валерій Іванович, дивіться, ідіть на митницю, я можу це сказати уряду, запропонувати. Якщо ви берете на себе відповідальність, що ви збільшите». Він сказав, десь в два рази можна збільшити дохід в бюджет. Я йому сказав: «Ідіть, будь ласка». Він відмовився», – заявив Зеленський.

Президент припускає, що Хорошковський чекав на «більш серйозну посаду», посаду прем’єра, але йому цього не пропонували.

За його словами, ще один колишній віцепрем’єр Сергій Тігіпко був «одним із тих людей, якому ми дійсно запропонували сильну потужну робочу групу».

«Відкритий офіс – робіть стратегію, що ви бачите, зі своїм досвідом, що в країні за багато років не будувалося – зараз ми вам даємо такі повноваження як дорадчому органу. Вони сказали: ми вважаємо, що має бути стратегія швидких кроків, і має бути стратегія довга, до якої треба підключити McKіnsey (консалтингова компанія – ред.) і замовимо таку стратегію. Ми кажемо: «Ок, робіть це». Про це ми говорили з Тігіпком, це правда», – сказав Зеленський.

Він зазначив, що Тігіпко не міг бути прем’єр-міністром через люстрацію.

«Вони щось там пропонували уряду. Я не знаю, скільки тижнів вони працювали, але вони щось пропонували. Тобто ми зробили цю групу, вони створили там стратегію, вона повинна бути у Шмигаля», – зазначив Зеленський.

До слова, ще на початку березня у Зеленського підтвердили, що Тігіпко і Хорошковський розглядалися на пост прем'єра.

Як відомо, 4 березня, парламент затвердив новий склад Кабінету міністрів України, який очолив Денис Шмигаль.

Валерій Хорошковський працював головою Державної митної служби (2007-2009), головою СБУ (2010-2012), міністром фінансів (2012) та першим віцепрем’єром (2012).

Сергій Тігіпко був головою віцепрем’єром (1997, 2010-2012), міністром економіки (1999-2000) та головою Національного банку України (2002-2004).