Відбилися від рук. Зеленський лякає «Слугу народу» достроковими виборами?



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Президент Володимир Зеленський начебто запустив інформацію про ймовірність дострокових виборів до Верховної Ради

За інформацією журналіста, відносини Зеленського з депутатськими групами у фракції «Слуга народу» зайшли в глухий кут

Президент Володимир Зеленський запустив інформацію про ймовірність дострокових виборів до Верховної Ради, кадрових замін в уряді, і суміщення дострокових виборів з місцевими в жовтні.

Про це з посиланням на джерела в Офісі президента повідомив у Facebook головний редактор «Цензор.Нет» Юрій Бутусов.

За його словами, відносини Зеленського з депутатськими групами у фракції «Слуга народу» зайшли в глухий кут, а турборежим змінив режим гальма.

«Провал голосування по Саакашвілі показав, що монофракція на прохання і натяки президента вже не реагує, і вміє говорити президенту «ні». І як тут міняти ефективних міністрів, як тут призначати нових, якщо результат непередбачуваний? Просити самих піти - а раптом хто відмовиться? Депутати розуміють, що будь-які нові вибори не послаблять цю залежність, а посилять, адже повторити результат монобільшості вже не вдасться», – написав Бутусов.

На думку журналіста, провалитися на місцевих виборах президенту не можна, адже його влада будується не на структурних реформах, не на інститутах, не на кадровій роботі, а суто на особистому рейтингу.

«Рейтингом жертвувати не можна. А рейтинг можна утримати лише одним шляхом - збудувавши взаємовигідні відносини з власниками найбільших телевізійних холдингів - Коломойським, Пінчуком, Ахметовим, Медведчуком. Поки телеканали лояльні – рейтинг стабільний», – додає Бутусов.