Президентське подружжя вшанувало пам’ять Героїв Крут

Петро Порошенко з дружиною поклали квіти до пам’ятного хреста на Аскольдовій могилі

В 100-у річницю історичного бою під Крутами президент України Петро Порошенко разом з дружиною Мариною Порошенко взяв участь у церемонії вшанування пам’яті Героїв Крут. Як повідомляє прес-служба глави держави, президентське подружжя поклало квіти до пам’ятного хреста на Аскольдовій могилі. [GALLERY_BLOCK]



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Подружжя Порошенків взяло участь у церемонії вшанування пам’яті Героїв Крут

Петро Порошенко з дружиною поклали квіти до пам’ятного хреста на Аскольдовій могилі

В 100-у річницю історичного бою під Крутами президент України Петро Порошенко разом з дружиною Мариною Порошенко взяв участь у церемонії вшанування пам’яті Героїв Крут.

Як повідомляє прес-служба глави держави, президентське подружжя поклало квіти до пам’ятного хреста на Аскольдовій могилі.

Раніше «Главком» повідомляв, що у селі Підгірці проходять зйомки повнометражної драми «Крути 1918 року», присвяченій 100-річчю бою під Крутами.

Нагадаємо, 28 січня на Чернігівщині вшанували пам'ять студентів, які полягли за Незалежність України.

У неділю президент України Петро Порошенко не зміг прибути до меморіалу Героям Крут у Чернігівській області через погані погодні умови і штормове попередження.

29 січня відбудуться заходи з відзначення 100-річчя історичної події в Києві та на Чернігівщині.

Бій під Крутами — бій, що відбувся 16 (29) січня 1918 року біля залізничної станції Крути поблизу селища Крути та села Пам'ятне, за 130 кілометрів на північний схід від Києва, 18 км на схід від Ніжина. Цей бій тривав 5 годин між 4-тисячним підрозділом російської Червоної гвардії під проводом есера Михайла Муравйова та загоном із київських курсантів і козаків «Вільного козацтва», що загалом нараховував близько чотирьох сотень вояків. У бою під Крутами оборонці української державності призупинили наступ противника і здійснили організований відступ, руйнуючи за собою колії і мости. Російське радянське військо втратило боєздатність на чотири дні.