Президенту доведеться вводити воєнний стан - Безсмертний
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Розсилка
За словами політика, після введення воєнного стану події на Донбасі «набудуть іншого змісту»
Президенту України доведеться ввести воєнний стан на обмеженій території, як того вимагає закон.
Про це в інтерв’ю виданню «Ліга» заявив політик, віце-прем’єр-міністр (2005) Роман Безсмертний.
«Рано чи пізно це треба буде зробити. Президенту – видати указ про введення воєнного стану на обмеженій території, а парламенту - підтримати. Має бути створена ставка Верховного Головнокомандувача. Систему управління повинен взяти на себе Генштаб. Це має діяти там, де йде війна. Тоді буде встановлена чітка правова база», - сказав він.
Безсмертний вважає, що лише після цього можна говорити про інші дії: доречність збереження Нормандського формату, продовження роботи Трьохсторонньої контактної групи в Мінську, а також реалізувати відвід озброєнь та розмінування території.
«Тоді все, що там відбувається, набуває іншого змісту. Наші заручники в ОРДЛО отримують статус військовополонених. Чітко зрозуміло, хто несе відповідальність за гуманітарку, бо запрацюють Женевські конвенції. Вся відповідальність покладається на окупанта», - зазначив він.
При цьому політик наголосив, що він говорить про це з позиції права. «Конституція та законодавство України вимагали спершу від Турчинова, а потім і від Порошенка ввести воєнний стан на обмеженій території, виконати закон «Про оборону». На жаль, система не спрацювала і її керівники теж. Очевидно, що ні Турчинов, ні Порошенко не зрозуміли, в якій ситуації вони опинилися, тому і проявили імпотентність в діях», - зауважив він.
Безсмертний уточнив, що сьогодні Олександр Турчинов та Петро Порошенко – це одна політична група у владі, а Арсеній Яценюк, Володимир Гройсман, Арсен Аваков та Андрій Парубій - друга. «Ці дві групи змагаються між собою з двох причин. Перша - інституційний пробіл, який дав виконавчу владу і АП, і уряду. Друга – людський фактор. З боку президента – це тяжіння до абсолютизму та визнання себе святим і геніальним, а з другої – відчуття недооціненості», - додав він.
Відповідаючи на уточнююче запитання, чи не знаходиться Турчинов дещо відсторонено від цих політиків, Безсмертний сказав: «Ні, залізобетонно. Там гріхів на двох стільки, що це тримає їх разом».