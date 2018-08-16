Президенту доведеться вводити воєнний стан - Безсмертний



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Фото Олександра Косарєва Роман Безсмертний

За словами політика, після введення воєнного стану події на Донбасі «набудуть іншого змісту»

Президенту України доведеться ввести воєнний стан на обмеженій території, як того вимагає закон.

Про це в інтерв’ю виданню «Ліга» заявив політик, віце-прем’єр-міністр (2005) Роман Безсмертний.

«Рано чи пізно це треба буде зробити. Президенту – видати указ про введення воєнного стану на обмеженій території, а парламенту - підтримати. Має бути створена ставка Верховного Головнокомандувача. Систему управління повинен взяти на себе Генштаб. Це має діяти там, де йде війна. Тоді буде встановлена чітка правова база», - сказав він.

Безсмертний вважає, що лише після цього можна говорити про інші дії: доречність збереження Нормандського формату, продовження роботи Трьохсторонньої контактної групи в Мінську, а також реалізувати відвід озброєнь та розмінування території.

«Тоді все, що там відбувається, набуває іншого змісту. Наші заручники в ОРДЛО отримують статус військовополонених. Чітко зрозуміло, хто несе відповідальність за гуманітарку, бо запрацюють Женевські конвенції. Вся відповідальність покладається на окупанта», - зазначив він.

При цьому політик наголосив, що він говорить про це з позиції права. «Конституція та законодавство України вимагали спершу від Турчинова, а потім і від Порошенка ввести воєнний стан на обмеженій території, виконати закон «Про оборону». На жаль, система не спрацювала і її керівники теж. Очевидно, що ні Турчинов, ні Порошенко не зрозуміли, в якій ситуації вони опинилися, тому і проявили імпотентність в діях», - зауважив він.

Безсмертний уточнив, що сьогодні Олександр Турчинов та Петро Порошенко – це одна політична група у владі, а Арсеній Яценюк, Володимир Гройсман, Арсен Аваков та Андрій Парубій - друга. «Ці дві групи змагаються між собою з двох причин. Перша - інституційний пробіл, який дав виконавчу владу і АП, і уряду. Друга – людський фактор. З боку президента – це тяжіння до абсолютизму та визнання себе святим і геніальним, а з другої – відчуття недооціненості», - додав він.

Відповідаючи на уточнююче запитання, чи не знаходиться Турчинов дещо відсторонено від цих політиків, Безсмертний сказав: «Ні, залізобетонно. Там гріхів на двох стільки, що це тримає їх разом».