У Дніпрі розроблятимуть орбітальний космічний літак



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Йдеться про багатоцільовий транспортний космічний модуль, що забезпечує рішення задач орбітального сервісного обслуговування клієнтських супутників

КБ «Південне» має на меті створити комплекс орбітального космічного літака, призначений для забезпечення багаторазової доставки на низькі навколоземні орбіти та повернення з орбіти різних вантажів і космонавтів.

Про це йшлося на засіданні круглого столу, присвяченому 50-річчю виведення на орбіту КА «Інтеркосмос-1» – першого космічного апарату міжнародної програми співпраці, передають Крила.

Йдеться про багатоцільовий транспортний космічний модуль, що забезпечує рішення задач орбітального сервісного обслуговування клієнтських супутників (КС) (орбітальної інспекції, переведення на задані орбітальні позиції, підтримки на заданих орбітальних позиціях, довиведення на цільові орбіти в разі виведення на нерозрахункові орбіти, перенесення відпрацьованих КС на орбіту поховання), та платформу геостаціонарного супутника зв’язку з маршової електрореактивною рушійною установкою, призначена для створення на її основі космічних апаратів зв’язку, функціонуючих на геостаціонарній орбіті.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що його співвітчизники створили перший вертоліт, ракетний двигун, штучний супутник Землі і цілий ряд інших винаходів.